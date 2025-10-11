Yến Nhi và 76 người đẹp đấu lượt bình chọn ảnh áo tắm

TPO - Ban tổ chức Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 công bố bộ ảnh áo tắm chính thức của 77 thí sinh. Đây là những hình ảnh được chụp trong phần thi Best in Swimsuit của các thí sinh ngày 10/10.