Hoa hậu

Google News

Yến Nhi và 76 người đẹp đấu lượt bình chọn ảnh áo tắm

Duy Nam

TPO - Ban tổ chức Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 công bố bộ ảnh áo tắm chính thức của 77 thí sinh. Đây là những hình ảnh được chụp trong phần thi Best in Swimsuit của các thí sinh ngày 10/10.

yen-nhi.jpg
Trên trang chủ Miss Grand International, ban tổ chức công bố hình ảnh trong trang phục áo tắm của 77 thí sinh trong phần thi Best in Swimsuit. Các fan có quyền bình chọn cho thí sinh để chọn ra top 20 người đẹp trình diễn áo tắm đẹp nhất. Cuộc bình chọn được thực hiện trên cả hai ứng dụng Facebook và Instagram. Bức ảnh áo tắm của đại diện Việt Nam﻿ - Yến Nhi hiện nhận được hơn 123.000 lượt thích cùng hàng nghìn lượt bình luận, chia sẻ. Đại diện Việt Nam đang nỗ lực lấy lại cảm tình của công chúng. Cô đã lọt vào top 20 của cuộc bình chọn Country's Power of The Year.
philippines.jpg
thai.jpg
Philippines và Thái Lan đang là hai thí sinh có lượt bình chọn áp đảo trong cuộc bình chọn Best in Swimsuit. Bức ảnh của đại diện Philippines (trái) đã nhận được hơn 233.000 lượt thích, trong khi đó đại diện Thái Lan cũng nhận hơn 100.000 lượt yêu thích. Trước đó, trong vòng phỏng vấn kín, người đẹp Thái Lan được 11 thí sinh dự đoán đăng quang. Người đẹp Philippines theo sau với 10 thí sinh dự đoán đăng quang.
indo.jpg
Đại diện Indonesia khoe làn da nâu nóng bỏng trong trang phục áo tắm. Ở vòng phỏng vấn kín, người đẹp được 6 phiếu bình chọn từ các thí sinh. Cô đang được xem là ứng viên tiềm năng của khu vực châu Á.
guatemala.jpg
mexico.jpg
Ở khu vực châu Mỹ, Guatemala và Mexico là hai thí sinh có lượng tương tác ấn tượng nhất. Bức ảnh áo tắm của đại diện Guatemala đã nhận được hơn 30.000 lượt thích, trong khi đó người đẹp Mexico nhận được 36.000 lượt thích. Với phong độ ổn định, hai người đẹp được nhận định giành thành tích cao trong chung kết.
peru.jpg
Đại diện Peru﻿ nhận được 24.000 lượt thích với bức ảnh áo tắm trên bãi biển. Trước đó, cô hoàn thành tốt phần thi của mình dù bị thương ở đầu gối và phải băng bó. Fan sắc đẹp quốc tế ấn tượng trước nghị lực của người đẹp Peru.
venzuela.jpg
Đại diện Venezuela nhận được hơn 8.000 lượt thích. Cô là ứng viên sáng giá của khu vực châu Mỹ, được nhiều khán giả yêu thích. Người đẹp đã có thể hiện tốt trong phần thi áo tắm, phỏng vấn kín.
colombia.jpg
cuba.jpg
dominica.jpg
puerto-rico.jpg
Các đại diện Colombia, Cuba, Cộng hòa Dominica, Puerto Rico khoe hình thể nóng bỏng với áo tắm. Họ đều được nhận xét là những đại diện mạnh của châu Mỹ. Năm nay, châu Mỹ là khu vực có nhiều thí sinh tiềm năng, nổi trội so với các châu lục khác. Dàn người đẹp châu Mỹ có hình thể sexy, kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp và năng lượng tốt trên sân khấu cũng như các hoạt động bên lề.
brazil.jpg
paraguay.jpg
Brazil và Paraguay cũng là những ứng viên gây chú ý ở khu vực châu Mỹ.
martinique.jpg
tanzania.jpg
Hai đại diện Martinique và Tanzania là những ứng viên nổi bật của châu Phi. Họ đều có kinh nghiệm thi sắc đẹp, trình diễn ấn tượng và đầu tư chuyên nghiệp cho hình ảnh trong mỗi lần xuất hiện.
ghana.jpg
Đại diện Ghana là ứng viên được yêu thích của khu vực châu Phi. Ở vòng phòng vấn kín, cô được 6 thí sinh dự đoán đăng quang. Người đẹp là ca sĩ chuyên nghiệp, có kỹ năng trình diễn ấn tượng.
tbn.jpg
Đại diện Tây Ban Nha hiện là ứng viên sáng giá nhất khu vực châu Âu. Bức ảnh áo tắm của cô đã nhận được hơn 12.000 lượt thích.
czech.jpg
kosovo.jpg
Cộng hòa Czech và Kosovo là những thí sinh nổi bật tiếp theo ở khu vực châu Âu. Bức ảnh áo tắm của người đẹp Kosovo đã nhận hơn 15.000 lượt yêu thích từ khán giả.
phap.jpg
uk.jpg
Hai đại diện Pháp và Anh cũng được dự đoán là những thí sinh sẽ giành thứ hạng cao về cho khu vực châu Âu.
Duy Nam
#Yến Nhi #Hoa hậu Hòa bình #Miss Grand #áo tắm

