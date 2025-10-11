Yến Nhi và 76 người đẹp đấu lượt bình chọn ảnh áo tắm

TPO - Ban tổ chức Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 công bố bộ ảnh áo tắm chính thức của 77 thí sinh. Đây là những hình ảnh được chụp trong phần thi Best in Swimsuit của các thí sinh ngày 10/10.
Philippines và Thái Lan đang là hai thí sinh có lượt bình chọn áp đảo trong cuộc bình chọn Best in Swimsuit. Bức ảnh của đại diện Philippines (trái) đã nhận được hơn 233.000 lượt thích, trong khi đó đại diện Thái Lan cũng nhận hơn 100.000 lượt yêu thích. Trước đó, trong vòng phỏng vấn kín, người đẹp Thái Lan được 11 thí sinh dự đoán đăng quang. Người đẹp Philippines theo sau với 10 thí sinh dự đoán đăng quang.
Ở khu vực châu Mỹ, Guatemala và Mexico là hai thí sinh có lượng tương tác ấn tượng nhất. Bức ảnh áo tắm của đại diện Guatemala đã nhận được hơn 30.000 lượt thích, trong khi đó người đẹp Mexico nhận được 36.000 lượt thích. Với phong độ ổn định, hai người đẹp được nhận định giành thành tích cao trong chung kết.
Các đại diện Colombia, Cuba, Cộng hòa Dominica, Puerto Rico khoe hình thể nóng bỏng với áo tắm. Họ đều được nhận xét là những đại diện mạnh của châu Mỹ. Năm nay, châu Mỹ là khu vực có nhiều thí sinh tiềm năng, nổi trội so với các châu lục khác. Dàn người đẹp châu Mỹ có hình thể sexy, kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp và năng lượng tốt trên sân khấu cũng như các hoạt động bên lề.
Brazil và Paraguay cũng là những ứng viên gây chú ý ở khu vực châu Mỹ.
Hai đại diện Martinique và Tanzania là những ứng viên nổi bật của châu Phi. Họ đều có kinh nghiệm thi sắc đẹp, trình diễn ấn tượng và đầu tư chuyên nghiệp cho hình ảnh trong mỗi lần xuất hiện.
Cộng hòa Czech và Kosovo là những thí sinh nổi bật tiếp theo ở khu vực châu Âu. Bức ảnh áo tắm của người đẹp Kosovo đã nhận hơn 15.000 lượt yêu thích từ khán giả.
Hai đại diện Pháp và Anh cũng được dự đoán là những thí sinh sẽ giành thứ hạng cao về cho khu vực châu Âu.