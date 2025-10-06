Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Xuất hiện hố rộng 100m2, sâu hoắm giữa cánh đồng ở Tuyên Quang

Đức Anh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tại xã Ngọc Long (tỉnh Tuyên Quang), một hố sụt rộng gần 100m2 bất ngờ xuất hiện giữa ruộng, chính quyền đã khoanh vùng cảnh báo và báo cáo cơ quan chuyên môn đánh giá nguy cơ, tìm hướng xử lý.

Theo ông Nguyễn Văn Đỉnh – Chủ tịch UBND xã Ngọc Long, sáng 6/10, người dân thôn Bản Rắn (xã Ngọc Long) phát hiện một hố sụt lớn xuất hiện giữa cánh đồng canh tác lúa của gia đình ông Nguyễn Đức Thăng.

557872747-1291967392959277-4713500855917821122-n-5240.jpg
Hố sụt có diện tích khoảng 100m2, miệng sâu ước chừng 10m

Hố sụt có diện tích khoảng 100m2, miệng sâu ước chừng 10m tới mực nước bên dưới. Độ sâu thực tế chưa thể đo được vì lòng hố dựng đứng, đất đá liên tục sạt xuống.

Theo ông Đỉnh, hố sụt nằm cách khu dân cư chỉ khoảng 50m. Sự cố xảy ra sau khi gia đình đã gặt xong lúa nên không ảnh hưởng đến người và tài sản.

untitled-5224.jpg
Sự cố xảy ra sau khi gia đình đã gặt xong lúa nên không ảnh hưởng đến người và tài sản

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền xã cử lực lượng xuống hiện trường, dùng cọc tre, dây cảnh báo bao quanh khu vực, cấm người dân và gia súc lại gần để đề phòng sụt lan.

Xã Ngọc Long đã báo cáo các cơ quan chuyên môn của tỉnh, đề nghị cử lực lượng địa chất, thủy văn kiểm tra, đánh giá hiện tượng để xác định nguyên nhân, mức độ nguy hiểm và hướng khắc phục.

Đức Anh
#Tuyên Quang #hố sụt #ngọc long #địa chất #nguy cơ sụt lún #cảnh báo #hiện tượng địa chất

Xem thêm

Cùng chuyên mục