Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Xét xử vụ Tập đoàn Tuấn Ân và cựu lãnh đạo Điện lực Bình Thuận bắt tay thâu tóm 25 gói thầu

Thái Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cơ quan tố tụng xác định, Tập đoàn Tuấn Ân đã bắt tay với lãnh đạo Điện lực Bình Thuận thâu tóm 25 gói thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 50 tỷ đồng.

Ngày 23/9, TAND tỉnh Lâm Đồng xét xử sơ thẩm 26 bị cáo liên quan đến nhiều sai phạm xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tuấn Ân (Tập đoàn Tuấn Ân) và Công ty Điện lực Bình Thuận cũ. Phiên xét xử sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 23-26/9/2025.

z7040835620753-61bfc6f61f6f68f66285304bc0909d7f.jpg
Các bị cáo tại phiên toà xét xử ngày 23/9.

Theo cáo trạng, từ năm 2017 - 2023, Huỳnh Tuấn Ân (SN 1963, trú TP.HCM, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tuấn Ân) đã câu kết với các cựu Giám đốc Điện lực Bình Thuận là Trần Ngọc Linh và Nguyễn Thành Ngôn, chi tiền ngoài hợp đồng để Tập đoàn Tuấn Ân liên tiếp trúng 25 gói thầu cung cấp vật tư, thiết bị, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 50 tỷ đồng.

Để hợp thức hóa việc nâng khống giá và rút tiền chi ngoài hợp đồng và trốn thuế, Tuấn Ân đã chỉ đạo lập hai hệ thống sổ kế toán, đồng thời mua tới 1.163 hóa đơn khống từ 11 công ty, khiến ngân sách Nhà nước thất thoát hơn 156 tỷ đồng tiền thuế.

Trong vụ án này, Huỳnh Tuấn Ân bị cáo buộc giữ vai trò chủ mưu, vừa “đưa hối lộ” 9,1 tỷ đồng, vừa chỉ đạo hệ thống kế toán gian dối để che giấu lợi nhuận. Còn Trần Ngọc Linh và Nguyễn Thành Ngôn (hai cựu Giám đốc Điện lực Bình Thuận) lần lượt nhận hơn 2,3 tỷ đồng và 1,3 tỷ đồng tiền hối lộ.
Ngoài ra, nhiều trưởng, phó phòng của Điện lực Bình Thuận cùng nhiều lãnh đạo và nhân viên thuộc Tập đoàn Tuấn Ân tham gia tiếp tay, giúp doanh nghiệp này chiếm lĩnh các gói thầu.

z7040836475309-1eb807b9d190b6857294ad85ab7d2a01-1308.jpg
Quang cảnh phiên xét xử sơ thẩm.

Đáng chú ý, ngoài nhóm 'đưa, nhận hối lộ' và 'thông thầu', cơ quan điều tra còn làm rõ hành vi 'mua bán hóa đơn khống' với sự tham gia của nhiều giám đốc công ty 'sân sau'. Một số đối tượng hưởng lợi hàng tỷ đồng từ việc xuất hàng trăm hóa đơn khống, trong đó có bị can đã bỏ trốn và bị phát lệnh truy nã.

Tính đến nay, các bị cáo đã tự nguyện hoặc vận động nộp khắc phục hậu quả hơn 241 tỷ đồng. Một số người được ghi nhận có đóng góp xã hội, gia đình có công với cách mạng nên được xem xét giảm nhẹ.

Theo HĐXX, vụ án cho thấy mức độ tinh vi, quy mô lớn và sự bắt tay chặt chẽ giữa doanh nghiệp - cán bộ ngành điện tại tỉnh Bình Thuận cũ. Hồ sơ đã được chuyển sang Viện KSND để truy tố theo các tội danh: Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Vi phạm quy định về đấu thầu, Vi phạm quy định về kế toán, Mua bán trái phép hóa đơn.

Thái Lâm
#Công ty Cổ phần Tập đoàn Tuấn Ân #đấu thầu #hối lộ #gian lận thuế #Điện lực Bình Thuận #gian lận doanh nghiệp #trốn thuế #TAND tỉnh Lâm Đồng

Xem thêm

Cùng chuyên mục