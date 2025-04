Thoả thuận ngầm của Tập đoàn Tuấn Ân với hai đời cựu Giám đốc EVN Bình Thuận

TPO - Bị can Trần Ngọc Linh và Nguyễn Thành Ngôn, đều là cựu Giám đốc Công ty Điện lực Bình Thuận ở hai giai đoạn khác nhau đã giúp sức cho Tập đoàn Tuấn Ân trúng các gói thầu gây thiệt hại gần 50 tỷ đồng ngân sách Nhà nước.

26 bị can bị truy tố 5 tội danh

Như Tiền Phong đưa tin, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa đề nghị truy tố bị can Huỳnh Tuấn Ân, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Tuấn Ân về hai tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”

Cùng vụ án, các bị can Trần Ngọc Linh và Nguyễn Thành Ngôn đều cựu Giám đốc Công ty Điện lực Bình Thuận (PC Bình Thuận hay còn gọi EVN Bình Thuận); Trương Tấn Đạt, cựu Phó giám đốc; Lê Quang Nghĩa, Trưởng phòng kế hoạch vật tư Công ty Điện lực Bình Thuận, bị đề nghị truy tố tội “Nhận hối lộ”.

Các bị can, Tạ Thúc Thông, nhân viên Phòng kế hoạch vật tư Công ty Điện lực Bình Thuận; Nguyễn Trung Quân, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Tuấn Ân; Trần Thiện Cương, nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần thiết bị điện Tuấn Ân; Tạ Ngọc Huân và Huỳnh Ngọc Cường, đều cựu Phó giám đốc Công ty Cổ phần thiết bị điện Tuấn Ân bị đề nghị truy tố tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong khi đó, các bị can Hoàng Liên Sơn, Trưởng ban kiểm soát nội bộ Tập đoàn Tuấn Ân; Võ Thị Thùy Trang và Trần Thị Minh Trang, đều cựu nhân viên Ban tài chính kế toán Tập đoàn Tuấn Ân; Phan Thanh Thuận, cựu Kế toán trưởng Công ty Tuấn Ân Long An; Nguyễn Hoàng Vũ, cựu Giám đốc Công ty Tuấn Ân Long An, bị đề nghị truy tố tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”

11 bị can, gồm: Trương Thị Mỹ Thuận, Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Thương mại Hoa Mỹ; Trần Minh Vũ, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại xuất khẩu Duy Khang 68; Võ Thị Bích Thủy, Phó giám đốc Công ty TNHH Tiến Tiến Đông; Nguyễn Văn Việt, Giám đốc Công ty TNHH thiết bị điện Minh Trí; Nguyễn Thị Hoàng Mai, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại, dịch vụ thép Khương Mai; Lê Thị Phương Thảo, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tấn Thuận; Trương Thị Thúy Hòa, Giám đốc Công ty TNHH Inox Hòa Văn; Nguyễn Ngọc Khanh, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Kim loại màu Trường Vy; Nguyễn Phước Lộc, Giám đốc Công ty TNHH Lộc Phước Thịnh; Lý Mỹ Hằng, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Xương Minh; Nguyễn Công Võ, Giám đốc công ty TNHH phát triển và Đầu tư HPVN, bị đề nghị truy tố tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Hai đời cựu Giám đốc điện lực giúp sức cho doanh nghiệp hưởng lợi

Theo cáo buộc, để được trúng thầu, bị can Huỳnh Tuấn Ân “móc nối” nhóm cựu lãnh đạo Công ty Điện lực Bình Thuận với “cam kết” sẽ cho hưởng lợi ích ngoài hợp đồng.

Lần đầu tiên vào cuối năm 2016, ông Ân chủ động gặp, đề nghị Giám đốc Công ty điện lực Bình Thuận thời điểm này là bị can Trần Ngọc Linh tạo điều kiện cho Công ty Cổ phần thiết bị điện Tuấn Ân trúng các gói thầu cung cấp thiết bị. Ông Ân cam kết sẽ chi tiền ngoài hợp đồng 5 - 6% cho Điện lực Bình Thuận, trong đó cá nhân ông Linh là 1,5% - 2%.

Số tiền chi ngoài hợp đồng này không cố định mà thay đổi tùy thuộc lợi nhuận của Tập đoàn Tuấn Ân với mỗi gói thầu.

Ngoài ra, ông Ân còn cho ông Linh góp vốn 500 triệu đồng vào Tập đoàn Tuấn Ân để trở thành cổ đông chiến lược. Mỗi năm, ông Ân trả hơn 20% tiền lãi. Từ đó, ông Linh đồng ý, hứa giúp đỡ cho Tập đoàn Tuấn Ân trúng thầu.

Theo cáo buộc, trong suốt giai đoạn ông Linh làm Giám đốc, Điện lực Bình Thuận đã tạo điều kiện cho Tập đoàn Tuấn Ẩn trúng tổng 23/26 gói thầu, trị giá đã quyết toán hơn 90 tỷ đồng, qua đó gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 45 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2021, bị can Nguyễn Thành Ngôn được bổ nhiệm Giám đốc Điện lực Bình Thuận, cơ quan điều tra xác định, ông tiếp tục "kế thừa" thỏa thuận ngầm, chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện cho Tập đoàn Tuấn Ân trúng gói thầu số 25 và 26 với tổng giá trị hơn 9 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước thêm 4,5 tỷ đồng.

Như vậy, sai phạm của hai đời cựu Giám đốc Công ty Điện lực Bình Thuận, gây thiệt hại tổng số tiền 49,5 tỷ đồng. Đổi lại, cá nhân bị can Trần Ngọc Linh nhận hối lộ tổng cộng hơn 2,3 tỷ đồng, Nguyễn Thành Ngôn nhận hơn 1,3 tỷ đồng.

Cũng tại Công ty Điện lực Bình Thuận, các bị can Trương Tấn Đạt (cựu Phó Giám đốc) nhận 4,1 tỷ đồng; Lê Quang Nghĩa (cựu Trưởng phòng kế hoạch vật tư Công ty Điện lực Bình Thuận) nhận 460 triệu đồng…

Vì những sai phạm trên, Cơ quan CSĐT Bộ Công an nhận xét, việc tổ chức đấu thầu tại Công ty Điện lực Bình Thuận bộc lộ nhiều bất cập, thiếu sót như: Không công khai, minh bạch thông tin đấu thầu; các cán bộ, nhân viên phụ trách đấu thầu cố ý tiết lộ thông tin nội bộ, hồ sơ đặc tính kỹ thuật, dự toán gói thầu cho Tập đoàn Tuấn Ân để chuẩn bị hồ sơ dự thầu hợp lệ; cài đặt các yêu cầu kỹ thuật đặc thù nhằm hạn chế cạnh tranh; thiết lập “quân xanh, quân đỏ” trong đấu thầu.