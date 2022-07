Xe xếp hàng dán thẻ trên 2 tuyến cao tốc cuối cùng triển khai ETC từ 1/8

TPO - Chiều 31/7, đại diện Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) cho biết, sáng 1/8 hai tuyến cao tốc cuối cùng trên cả nước là Nội Bài - Lào Cai và Đà Nẵng - Quảng Ngãi sẽ triển khai thu phí không dừng (ETC). Do tất cả các làn thu phí chính thức tại 2 tuyến cao tốc này sẽ thu phí ETC nên ngày hôm nay, lượng xe tập trung khá đông để dán thẻ.

Ông Nguyễn Mạnh Thắng - Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục ĐBVN cho biết, trên cả nước đang có 817 làn thu phí BOT đường bộ phải lắp đặt công nghệ thu phí ETC. Sau hơn 3 năm thực hiện, đến nay đã có trên 90% số làn này đã được lắp đặt ETC. Hiện chỉ còn 2 tuyến cao tốc duy nhất là Nội Bài - Lào Cai và Đà Nẵng - Quảng Ngãi chiếm từ 15 - 20 làn thu phí chưa triển khai ETC.

Theo tiến độ đã được Chính phủ yêu cầu, từ 1/8 tất cả các làn thu phí trên cả nước phải lắp đặt công nghệ thu phí ETC, những ngày qua đơn vị chủ quản của 2 tuyến cao tốc này là Tổng Cty phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã chuẩn bị khẩn trương cho việc thu phí ETC từ 1/8.

Cho ý kiến về tiến độ triển khai lắp thu phí ETC trên các 2 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai và Đà Nẵng - Quảng Ngãi đơn vị đang quản lý, khai thác ông Bùi Đình Tuấn, Chủ tịch HĐTV Cty CP vận hành và bảo trì đường cao tốc Việt Nam - VEC cho biết, hiện VEC đã sẵn sàng cho việc thu phí không dừng trên 2 tuyến cao tốc trên từ 1/8. Cụ thể, tuyến Nội Bài - Lào Cai đã lắp ETC ở tất cả các làn thu phí và đã vận hành thử nghiệm từ 28/7, tuyến Đà Nẵng - Quảng Ngãi cũng vận hành thử nghiệm từ 28/7.

Đánh giá về việc vận hành thu phí ETC trên tất cả các làn thu phí tại 2 tuyến cao tốc trên, ông Tuấn cho biết, do những ngày đầu lượng xe dán thẻ còn ít nên đã xảy ra ùn ứ trong một vài thời điểm, đến nay đã có đến 70% xe lưu thông trên 2 tuyến cao tốc này dán thẻ ETC.

Ghi nhận của PV Tiền Phong trong ngày hôm nay, trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Đà Nẵng - Quảng Ngãi do lo ngại từ 1/8 xe chưa dán thẻ ETC sẽ gặp khó khăn, thậm chí là bị ùn tắc kéo dài khi lưu thông trên cao tốc nên rất nhiều chủ phương tiện đã tập trung xếp hàng tại trạm thu phí để dán thẻ ETC.

Lo ngại ùn ứ xảy ra

Đánh giá về việc triển khai thu phí ETC từ ngày mai, ông Tuấn cho biết, tại trạm thu phí KM6 đầu vào phía Hà Nội trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, hiện chiều vào cao tốc có 4 làn thu phí và 1 làn xử lý sự cố, chiều ra có 6 làn và 1 làn xử lý sự cố. Hiện 100% làn thu phí chính thức đã được nhà cung cấp lắp đặt ETC, từ 1/8 tất cả xe đi qua các làn thu phí này phải có thẻ ETC, chỉ có làn xử lý sự cố mỗi chiều là không lắp đặt ETC. Như vậy, từ sáng mai nếu xe chưa có thẻ ETC đi vào cao tốc sẽ được yêu cầu đi vào làn xử lý sự cố này và có thể phải chờ đợi để được thu tiền mặt hoặc dán thẻ.

Tuy nhiên, ông Tuấn cũng lo ngại, mặc dù những ngày qua, các đơn vị cung cấp dịch vụ thẻ ETC đã khẩn trương triển khai lực lượng ở các trạm thu phí để dán thẻ ETC, tuy nhiên đến nay theo giám sát, thống kê của VEC mới chỉ có khoảng 70% xe lưu thông trên tuyến dán thẻ ETC, 30% còn lại vẫn chưa dán. Theo ông Tuấn, mỗi ngày tuyến Nội Bài - Lào Cai đang có trung bình từ 17.000 đến 20.000 lượt lưu thông, việc còn 30% trên tổng số xe trên chưa dán nếu tập trung đi vào làn giải quyết sự cố e rằng ùn tắc sẽ khó tránh khỏi.

Từ thực tế trên, ông Tuấn đề nghị, cùng với phối hợp với nhân viên trạm thu phí phân luồng, điều tiết giao thông trong những ngày đầu, lực lượng chức năng cũng tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để lái xe biết, thực hiện dán thẻ, chưa nên thực hiện việc xử phạt ngay để tránh ùn ứ.