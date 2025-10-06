Xe tuần tra không người lái đầu tiên tại Mỹ

TPO - Chiếc xe tuần tra không người lái đầu tiên tại Mỹ được xây dựng dựa trên phiên bản Ford Explorer dành cho cảnh sát, đồng thời trang bị nhiều công nghệ tiên tiến.

Theo Carscoops, cơ quan Policing Lab phối hợp với Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Miami-Dade vừa giới thiệu mẫu xe tuần tra tự động mang tên PUG. Đây là ký hiệu viết tắt của Police Unmanned Ground Patrol Partner, được tạm dịch là “Đối tác Tuần tra Mặt đất Không người lái”.

Chiếc PUG được cơ quan chức năng địa phương giới thiệu là “xe tuần tra tự hành” đầu tiên của nước Mỹ. Theo Policing Lab, mẫu xe không người lái này công cụ về mặt lực lượng, giúp nâng cao hiệu quả, tăng cường an toàn và tối ưu hóa nguồn lực cho đội cảnh sát làm nhiệm vụ tuần tra.

“PUG giúp mở rộng khả năng quan sát, tự động hóa các nhiệm vụ lặp lại và cho phép sĩ quan tập trung hơn vào các nhiệm vụ phức tạp, thiên về yếu tố con người”, bà Marjolijn Bruggeling, Giám đốc điều hành Policing Lab chia sẻ.

Policing Lab không tiết lộ quá nhiều thông tin về PUG nhưng cho biết chiếc xe được phát triển trên nền tảng của Ford Police Interceptor Utility. Đây là phiên bản Ford Explorer dành cho cảnh sát, sử dụng động cơ hybrid 3.3L mạnh 318 mã lực hoặc tùy chọn máy xăng EcoBoost 3.0L công suất 400 mã lực.

Xe tuần tra Ford Police Interceptor Utility 2025.

Xe được tích hợp công nghệ lái tự động của Perrone Robotics, đem đến khả năng tự di chuyển tuần tra tại các khu vực có tỷ lệ tội phạm cao. Nhờ đó, PUG có thể đóng vai trò như một biện pháp răn đe hiện diện trực quan tại các điểm nóng.

Đáng chú ý, PUG còn là phương tiện giám sát di động khi được trang bị hệ thống camera đa hướng, cảm biến ảnh nhiệt, đầu đọc biển số và bệ phóng drone. Hệ thống thiết bị này cho phép xe cung cấp dữ liệu thời gian thực tới cơ quan chức năng, phát hiện biển số bị truy nã hoặc xe bị đánh cắp, đồng thời cảnh báo và gọi hỗ trợ cho cảnh sát gần nhất.

Trong giai đoạn đầu, PUG sẽ được thử nghiệm tại các sự kiện công cộng ở khu vực Miami-Dade dưới sự giám sát của cảnh sát trưởng. Tại đây, đội ngũ sẽ thu thập ý kiến phản hồi từ người dân trước khi xem xét triển khai rộng rãi.

Chương trình thử nghiệm kéo dài một năm, tập trung đánh giá hiệu quả ở các tiêu chí như rút ngắn thời gian phản ứng, tăng tính răn đe, cải thiện an toàn cho cảnh sát và củng cố niềm tin cộng đồng.