Xe Hàn vắng bóng trong top 10 ô tô xăng, dầu bán chạy nhất từ đầu năm ở Việt Nam

TPO - Phần lớn các mẫu ô tô xăng, dầu bán chạy tại nước ta đều là xe gầm cao, mang thương hiệu Nhật Bản như Toyota, Honda, Mitsubishi trong khi xe Hàn Quốc hiện vắng bóng trong top 10.

Top 10 xe ô tô xăng, dầu bán chạy nhất từ đầu năm 2025

Sau khi Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Hyundai Thành Công công bố doanh số tháng 9/2025, bảng xếp các mẫu xe động cơ đốt trong bán chạy nhất 3 quý đầu năm đã được định hình. Theo đó, dẫn đầu vẫn là những cái tên quen thuộc như Ford Ranger, Mitsubishi Xpander hay Mazda CX-5.

Hạng

Mẫu xe

Quý I/2025

Quý II/2025

Quý III/2025

Lũy kế 2025

So với cùng kỳ 2024

1

Ford

Ranger

3.762

4.023

4.792

12.577

+7%

2

Mitsubishi Xpander

4.391

3.796

4.251

12.438

-4%

3

Mazda

CX-5

3.022

4.362

3.922

11.306

+22%

4

Toyota

Yaris Cross

2.117

3.303

4.235

9.655

+40%

5

Toyota

Vios

2.285

2.980

3.231

8.496

-3,5%

6

Ford

Everest

2.134

3.000

3.211

8.345

+16,6%

7

Ford

Territory

2.095

3.535

2.526

8.156

+60%

8

Mitsubishi

Xforce

1.933

2.642

3.459

8.034

-19%

9

Honda

City

2.001

1.584

2.792

6.377

+5%

10

Toyota

Corolla Cross

1.400

2.263

2.498

6.161

+50%



Thị trường cạnh tranh khốc liệt

Cạnh tranh cho hai vị trí đầu tiên vẫn là Ford Ranger và Mitsubishi Xpander với khoảng cách chỉ là 139 xe. Trong đó, mẫu bán tải của Ford có lượng tiêu thụ tốt lên theo từng quý trong khi Xpander trải qua giai đoạn suy giảm hồi quý II trước khi tăng trưởng trở lại vào quý III.

Hiện Ford Ranger đang không có đối thủ trong phân khúc tại Việt Nam, nhờ đó duy trì được lượng tiêu thụ cao, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2024. Trong khi đó, Xpander dù cũng bán tốt nhưng đang phải chịu thêm áp lực từ các đối thủ, bao gồm cả mẫu MPV điện Limo Green mới ra mắt.

Mitsubishi Xpander đang bám sát Ford Ranger trong cuộc đua xe xăng, dầu bán chạy nhất năm 2025.

Điều này khiến mẫu MPV Nhật Bản bị giảm 4% doanh số so với 3 quý đầu năm 2024 dù được giảm giá trong nhiều tháng qua. Ngay cả khi ra bản mới hồi tháng 9, Xpander tiếp tục được hãng áp khuyến mãi nhằm giữ sức hút trong bối cảnh áp lực cạnh tranh tăng cao.

Những mẫu xe đạt mức tăng trưởng cao trong bảng xếp hạng gồm Mazda CX-5, Toyota Yaris Cross, Corolla Cross hay Ford Territory có điểm chung là đều được khuyến mãi lớn trong 9 tháng đầu năm. Điều này càng nhấn mạnh tầm quan trọng của các chương trình khuyến mãi giảm giá từ hãng và đại lý nhằm thúc đẩy doanh số.

Ngay cả những mẫu xe vốn dẫn đầu phân khúc như Mazda CX-5, Toyota Yaris Cross, Toyota Vios, Mitsubishi Xpander cũng liên tục phải duy trì khuyến mãi để đưa tới người dùng mức giá dễ tiếp cận, từ đó mang về doanh số và giữ vững vị thế trong phân khúc.

Mặt khác, người dùng đang có xu hướng chờ đợi khuyến mãi để có thể mua xe với mức chi phí phải chăng nhất, các hãng theo đó cũng liên tục phải giảm giá nhằm tăng sức hút với khách hàng. Cuộc đua giảm giá không ngừng phản ánh mức độ cạnh tranh ngày càng khốc liệt của thị trường ô tô trong nước.

Xe gầm cao vẫn áp đảo

Trong top 10 mẫu xe xăng, dầu bán chạy nhất từ đầu năm, chỉ xuất hiện duy nhất 2 mẫu sedan Toyota Vios và Honda City. 6/10 cái tên khác thuộc nhóm SUV/Crossover hay xe gầm cao đa dụng, cùng 1 xe bán tải và 1 mẫu MPV.

Trong đó, Mitsubishi Xpander dù được xếp vào nhóm MPV nhưng lại có khoảng sáng gầm lên tới 225 mm, tức cao hơn cả một số mẫu crossover trên thị trường. Điều này cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ rệt của người dùng trong nước sang SUV và MPV gầm cao, vốn có không gian cabin và khả năng vận hành đa địa hình tốt hơn xe gầm thấp.

Mazda CX-5 đang là mẫu xe gầm cao chạy xăng bán tốt nhất thị trường.

Vắng bóng xe Hàn

Một trong những điểm đáng chú ý khác trong top doanh số xe động cơ đốt trong bán chạy nhất từ đầu năm là việc không có bất kỳ mẫu xe Hàn Quốc nào xuất hiện trong danh sách. Đây là sự khác biệt lớn so với giai đoạn 2020-2023 khi luôn có sự hiện diện của những Hyundai Accent, Hyundai Creta hay Kia Seltos.

Kia Seltos từng là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc SUV cỡ B vào năm 2022.

Ở chiều ngược lại, top 10 nêu trên có tới 7 cái tên đến từ các thương hiệu Nhật Bản. Điều này cho thấy thị phần xe Nhật vẫn duy trì ổn định nhờ vào độ tin cậy, bền bỉ và có trang bị cũng như mức giá ngày càng dễ tiếp cận hơn.

Đáng chú ý, cả Toyota và Ford đều có 3 mẫu xe góp mặt trong top 10, cho thấy sự vượt trội của hai thương hiệu này ở nhóm xe động cơ đốt trong truyền thống. Trong đó, Toyota dẫn đầu nhóm sedan và xe gầm cao đô thị trong khi Ford áp đảo ở mảng xe bán tải và SUV khung gầm rời.