Loạt ô tô ra mắt chưa lâu đã giảm giá tại thị trường Việt Nam

TPO - Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, ngay cả những mẫu xe mới ra mắt chưa lâu cũng được các hãng áp dụng giảm giá nhằm tăng sức hút và kích cầu.

Thị trường ô tô trong nước đang bước vào giai đoạn sôi động nhất năm khi nhiều hãng xe đồng loạt tung ra sản phẩm mới, đồng thời triển khai các chương trình ưu đãi hấp dẫn để kích cầu.

Áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt, đặc biệt ở các phân khúc phổ thông. Điều này khiến ngay cả một số mẫu xe mới ra mắt Việt Nam chưa lâu đã phải nhập cuộc đua giảm giá để thu hút khách hàng.

Mitsubishi Xpander 2025

Vừa ra mắt phiên bản mới vào cuối tháng 9, bộ đôi Xpander và Xpander Cross đã được Mitsubishi triển khai chương trình hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ. Cụ thể, mẫu Xpander AT Premium mới được giảm khoảng 66 triệu đồng, đưa giá bán thực tế từ 659 triệu xuống còn 593 triệu đồng.

Trong khi đó, mẫu Xpander Cross mới được giảm khoảng 70 triệu đồng, đưa mức giá thực tế từ 699 triệu xuống còn 629 triệu đồng. Ngoài ra, hãng còn có thêm quà tặng để nâng tổng mức ưu đãi cho khách mua xe lên cao nhất 80 triệu đồng.

Mitsubishi Xpander và Xpander Cross phiên bản nâng cấp.

Việc chạy khuyến mãi cho cả phiên bản mới ra mắt được đánh giá là động thái cần thiết để giúp Mitsubishi Xpander giữ vững được vị thế trong phân khúc MPV phổ thông. Gần đây, mẫu xe Nhật Bản phải chịu áp lực không nhỏ trước đối thủ mới là Limo Green.

Tính trong tháng 9 vừa qua, mẫu xe của VinFast đạt doanh số 2.120 chiếc so với 1.792 xe của Mitsubishi Xpander, qua đó vượt qua mẫu xe Nhật Bản về doanh số bán ra trong tháng ở phân khúc MPV.

Skoda Slavia

Tương tự Xpander, mẫu sedan Skoda Slavia ra mắt thị trường Việt Nam từ tháng 9 và có khuyến mãi kể từ đó đến tháng 10 này. Cụ thể, tân binh thương hiệu CH Séc đang được nhà sản xuất hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ.

Ưu đãi áp dụng cho tất cả các phiên bản đang bán tại Việt Nam, tương đương với mức giảm 47-57 triệu đồng. Sau khi trừ khuyến mãi, giá bán thực tế của Skoda Slavia được đưa từ 468-568 triệu xuống còn 421-511 triệu đồng trong tháng 10.

Skoda Slavia đang có giá bán dễ tiếp cận hàng đầu phân khúc sedan cỡ B.

Thực tế, Skoda Slavia ban đầu đã sở hữu mức giá niêm yết khá cạnh tranh so với các đối thủ cùng phân khúc. Giới chuyên gia nhận định, việc tung ra các chương trình khuyến mãi ngay khi mới ra mắt là động thái cần thiết trong bối cảnh nhóm sedan hạng B đang chạy đua ưu đãi để thu hút khách hàng.

Bộ đôi Geely Monjaro và EX5

Ra mắt thị trường Việt Nam từ giữa tháng 7, bộ đôi xe Trung Quốc này từ đó đã có một vài tháng được áp dụng khuyến mãi để tăng sức hút với khách Việt. Trong tháng 10 này, cả Monjaro và EX5 tiếp tục được ưu đãi lớn từ hãng với mức giảm lên đến cả trăm triệu đồng.

Cụ thể, mẫu Geely Monjaro Premium đang được giảm trực tiếp 100 triệu đồng, đưa giá thực tế từ 1,149 tỷ đồng xuống còn 1,049 tỷ đồng. Trong khi đó, bản Flagship được tặng 50% lệ phí trước bạ, tương đương khoảng 60-70 triệu đồng, giúp giá xe sau ưu đãi giảm về mức 1,13 tỷ đồng.

Dù đã khuyến mãi, giá của Geely Monjaro vẫn còn khá cao nếu so với nhiều mẫu SUV/Crossover cỡ trung xuất xứ Nhật Bản, Hàn Quốc cùng phân khúc hạng D. Để so sánh, hai mẫu Hyundai Santa Fe và Mazda CX-8 đều đang có giá khởi điểm dưới 1 tỷ đồng nhờ khuyến mãi từ hãng và đại lý.

Đối với dòng xe thuần điện Geely EX5, bản EX5 Max được giảm 34 triệu đồng, và bản EX5 Pro giảm tối đa 30 triệu đồng. Sau khi áp dụng ưu đãi, giá thực tế của hai bản này lần lượt đưa đưa về khoảng 855 triệu và 809 triệu đồng.