Xe Hàn chạy đua giảm giá trong tháng 5

TPO - Bên cạnh xe Nhật, nhiều mẫu xe Hàn Quốc cũng đang được giảm giá mạnh trong tháng 5 bao gồm Hyundai Accent, Creta, Santa Fe hay cả SUV cỡ lớn Palisade.

Nối tiếp tháng trước, nhiều nhà sản xuất ô tô tại Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh các chương trình khuyến mãi trong tháng 5. Song song với xe Nhật, nhóm xe Hàn Quốc cũng đang chạy đua giảm giá để cạnh tranh thị phần.

Với thương hiệu Hyundai, TC Motor hiện đang có chương trình ưu đãi hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ trong tháng 5.

Các mẫu xe được áp dụng bao gồm Grand i10 (Sedan 1.2 MT Tiêu chuẩn, 1.2 AT), Accent (1.5 MT, 1.5 AT, 1.5 AT Đặc biệt, 1.5 AT Cao cấp), Stargazer X (1.5 AT Tiêu chuẩn, 1.5 AT, 1.5 AT Cao cấp), Creta (1.5 AT Tiêu chuẩn, 1.5 AT Đặc biệt, 1.5 AT Cao cấp), Elantra (1.6 AT Tiêu chuẩn), Custin (2.0T Cao cấp), Santa Fe (Exclusive, Prestige, Calligraphy 7C, Turbo Calligraphy) và Palisade (Exclusive 6C, Exclusive 7C, Prestige 6C, Prestige 7C).

So với tháng trước, chính sách ưu đãi lần này của Hyundai được áp dụng cho nhiều mẫu mã và phiên bản hơn. Hãng chưa công bố mức ưu đãi cụ thể cho từng mẫu xe.

Nhiều khả năng mức giảm cao nhất sẽ áp dụng cho mẫu SUV cao cấp Palisade. Đây là dòng xe đầu bảng của Hyundai tại Việt Nam, có giá niêm yết 1,469-1,585 tỷ đồng tùy phiên bản.

Nếu được hỗ trợ tối đa 100% lệ phí trước bạ, mức giảm dành cho Palisade sẽ rơi vào khoảng 147-158,5 triệu đồng. Sau khi trừ ưu đãi, giá xe có thể được đưa xuống còn 1,322-1,426 tỷ đồng.

Bên cạnh Hyundai, một thương hiệu xe Hàn Quốc khác là Kia cũng có chương trình giảm giá xe chính hãng. Theo thông tin từ trang chủ Kia Việt Nam, một số dòng xe được áp dụng ưu đãi gồm Morning, Soluto, K3, K5, Carens, Sonet, Seltos, Sorento và Carnival Hybrid.

Mức giảm thấp nhất từ 5 triệu đồng và cao nhất lên đến 110 triệu đồng áp dụng cho mẫu Sorento Plug-in Hybrid 1.6L Premium. Đáng chú ý, mẫu Carnival Hybrid (1,849 tỷ đồng) mới ra mắt từ đầu năm nay giờ đang được giảm giá 50 triệu đồng.

Tính trong 3 tháng đầu năm 2025, Hyundai Thành Công đã bán ra thị trường tổng cộng 11.474 xe ô tô các loại. Đối với Kia, con số này đạt 6.200 xe. Nhìn chung, nhóm xe Hàn Quốc đang có phần lép vế so với các đối thủ trực tiếp đến từ Nhật Bản trong cuộc đua doanh số tại thị trường Việt Nam.

Động thái tăng cường khuyến mãi giảm giá để kích cầu trong tháng 5 được kỳ vọng sẽ đem đến sự khởi sắc về mặt doanh số cho các hãng xe Hàn, qua đó góp phần vào đà tăng trưởng chung của thị trường ô tô trong nước.