Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Hà Nội

Xe chết máy vì mưa ngập, gần trưa phụ huynh vẫn loay hoay tìm cách đưa con tới trường

Thanh Hiếu

TPO - Do mưa lớn kéo dài, không ít ô tô, xe máy bị chết máy khi di chuyển vào các tuyến phố bị ngập. Phụ huynh không thể đến cơ quan, học sinh gần trưa mới đến được lớp học.

1000022618-4940.jpg
Từ tối 25/8 đến sáng 26/8 trên địa bàn Hà Nội﻿ có mưa to đến rất to khiến nhiều tuyến phố ngập sâu.
1000022591-6130.jpg
Công ty cấp thoát nước﻿ Hà Nội cho biết, lượng mưa đo được cao nhất hơn 300 mm - cao nhất từ đầu mùa mưa đến nay, thành phố ghi nhận có 36 điểm ngập.
1000022560-1996.jpg
Nhiều người dân di chuyển vào các tuyến đường ngập sâu khiến xe bị chết máy
1000022577.jpg
Ngập tại ngã tư Kim Mã - Liễu Giai
1000022595.jpg
Xe máy phải dắt bộ...
1000022568.jpg
... Ô tô bị chết máy tại gầm cầu vượt Nguyễn Chí Thanh
1000022615.jpg
Khu vực trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc có nhiều ô tô bị chết máy, ngập sâu trong nước
1000022520.jpg
1000022628.jpg
1000022610.jpg
Rất nhiều người tham gia giao thông bằng xe máy phải dắt bộ
1000022606.jpg
Người dân gọi thợ đến kiểm tra xe bị chết máy trên đường Nguyễn Chí Thanh
1000022457.jpg
1000022625.jpg
1000022602.jpg
Lực lượng chức năng điều tiết giao thông, tiêu thoát nước
1000022631.jpg
1000022630.jpg
1000022557.jpg
Mưa lớn, tắc đường đã ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Chị Lê Thị Xuân, trú phường Thanh Xuân cho biết: Do ảnh hưởng của mưa lớn, nhiều tuyến phố bị tắc ngập sâu ảnh hưởng đến giao thông. Vì thế tuyến đường từ nhà chị đến trường con học chỉ 4km nhưng phải mất hơn 4 tiếng. Đến 10h30 con chị mới tới được lớp học.
Thanh Hiếu
#Ngập sâu #Mưa lớn #xe chết máy #Phụ huynh đưa con đi học #Trẻ đến trường

Xem thêm

Cùng chuyên mục