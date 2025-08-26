Hà Nội Xe chết máy vì mưa ngập, gần trưa phụ huynh vẫn loay hoay tìm cách đưa con tới trường

TPO - Do mưa lớn kéo dài, không ít ô tô, xe máy bị chết máy khi di chuyển vào các tuyến phố bị ngập. Phụ huynh không thể đến cơ quan, học sinh gần trưa mới đến được lớp học.