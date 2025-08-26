Xe chết máy vì mưa ngập, gần trưa phụ huynh vẫn loay hoay tìm cách đưa con tới trường

TPO - Do mưa lớn kéo dài, không ít ô tô, xe máy bị chết máy khi di chuyển vào các tuyến phố bị ngập. Phụ huynh không thể đến cơ quan, học sinh gần trưa mới đến được lớp học.
Rất nhiều người tham gia giao thông bằng xe máy phải dắt bộ
Lực lượng chức năng điều tiết giao thông, tiêu thoát nước
Mưa lớn, tắc đường đã ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Chị Lê Thị Xuân, trú phường Thanh Xuân cho biết: Do ảnh hưởng của mưa lớn, nhiều tuyến phố bị tắc ngập sâu ảnh hưởng đến giao thông. Vì thế tuyến đường từ nhà chị đến trường con học chỉ 4km nhưng phải mất hơn 4 tiếng. Đến 10h30 con chị mới tới được lớp học.