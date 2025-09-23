Xây dựng bể chứa, hồ nhân tạo để chống ngập cho các khu đô thị ở Hà Nội

TPO - Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các chủ đầu tư khu đô thị phối hợp chính quyền địa phương rà soát nghiên cứu, tổ chức triển khai các công trình bể chứa, trạm bơm thoát nước từ khu vực trũng thấp ra hệ thống tiêu thoát nước của thành phố.

Cơn bão số 9 đang tiến vào đất liền, dự báo gây mưa to, có nơi mưa rất to. Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội và khu vực phía Tây và phía Nam thành phố dự báo lượng mưa phổ biến 80 - 150mm, có nơi trên 250mm.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo mưa lớn trong thời gian ngắn trên địa bàn Hà Nội có thể làm hệ thống thoát nước trở nên quá tải, gây ra tình trạng ngập trong các khu dân cư, khu đô thị và những vùng trũng thấp...

Những cơn mưa lớn gây ngập lụt luôn là nỗi lo chung của người dân Thủ đô, nhưng còn ám ảnh hơn với những khu đô thị cứ mưa là ngập như: Nam An Khánh, khu đô thị Văn Quán, khu đô thị Xa La, khu đô thị Nam Thăng Long...

Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, ngoài nguyên nhân mưa vượt quá công suất hệ thống thoát nước thì hạ tầng thoát nước tại một số đô thị mới chưa đồng bộ. Tại một số khu đô thị, hệ thống thoát nước trong nội khu được đầu tư xây dựng nhưng chưa khớp nối đồng bộ với hệ thống tiêu thoát nước khu vực.

Đáng chú ý, cao độ của các khu vực phát triển mới không đồng bộ với cao độ nền khu vực. "Tại nhiều khu đô thị dọc tuyến đường được xây dựng trên cốt cao độ cao hơn đường hiện trạng nên khi mưa lớn đường bị ngập", đại diện Sở Xây dựng nêu.

Để giải quyết vấn đề ngập trong các khu đô thị, Sở Xây dựng đã yêu cầu các chủ đầu tư khu đô thị phối hợp chính quyền địa phương rà soát nghiên cứu, tổ chức triển khai các công trình bể chứa, trạm bơm thoát nước từ khu vực trũng thấp ra hệ thống tiêu thoát nước do thành phố quản lý. Đối với khu đô thị Geleximco, Dương Nội, An Hưng, dọc đại lộ Thăng Long, Sở Xây dựng sẽ bổ sung trạm bơm dã chiến tại mương Đồng Tép ra sông Cầu Ngà.

Người dân chèo thuyền di chuyển tại khu đô thị Nam An Khánh (xã Hoài Đức)

Riêng với khu đô thị "triệu đô" Nam Thăng Long, do chưa thi công tuyến cống xả ra sông Hồng nên trạm bơm ở đây vẫn chưa đưa vào sử dụng. Để chuẩn bị cho đợt mưa lớn, Sở Xây dựng đã yêu cầu Công ty TNHH Phát triển đô thị Nam Thăng Long (chủ đầu tư) trước mắt triển khai khẩn cấp trạm bơm cục bộ trong khu Ciputra tiêu thoát nước.

Đồng thời duy trì mực nước hồ điều hòa trong mùa mưa (từ tháng 5 đến hết tháng 10 hàng năm) ở cốt +4 để tăng dung tích điều hòa nước mưa trong khu đô thị. "Chủ đầu tư tập trung nguồn lực hoàn thành trạm bơm thoát nước ra sông Hồng, hệ thống thoát nước, hồ điều hòa theo quy hoạch", Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu.

Được biết, UBND TP Hà Nội đã có văn bản thống nhất chủ trương nghiên cứu đầu tư xây dựng tuyến cống xả và đoạn cống dẫn trạm bơm Phú Thượng để thoát nước trực tiếp ra sông Hồng. Dự án có tổng mức đầu tư gần 178 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức đầu tư đối tác công tư (PPP) áp dụng hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

GS.TS Trần Đức Hạ, chuyên gia lĩnh vực cấp thoát nước và môi trường cho rằng: Do quá trình đô thị hóa, khu đô thị mới hay nâng cốt nền cao hơn so với khu đô thị hiện hữu. Quản lý quy hoạch cao độ nền không chặt chẽ gây ra tình trạng ngập úng.

Ông Hạ cho rằng: "Chúng ta nên học các nước ở tầm nhìn quy hoạch và triển khai quy hoạch phải đồng bộ. Khi làm quy hoạch, trong đó có quy hoạch thoát nước phải triển khai xong mới được triển khai dự án. Nên hướng tới việc khi xây dựng khu đô thị, đặc biệt là đại đô thị quy mô rộng hàng trăm hecta phải có bể chứa nước, biến công viên thành hồ chứa nước di động mỗi khi mùa mưa tới".

Cùng chung quan điểm, TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm nhận định: Ngoài giải pháp bổ sung các trạm bơm, kết nối hệ thống thoát nước khu vực với hệ thống chung của thành phố, cần phải tăng cường các ao hồ để điều tiết hệ thống thoát nước mặt cho khu vực cũng như trên địa bàn toàn thành phố.