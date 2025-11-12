Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Xây cầu hơn 470 tỷ đồng nối Cà Mau và An Giang

Tân Lộc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - UBND tỉnh Cà Mau vừa quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Ba Đình kết nối tỉnh Cà Mau và An Giang, vốn đầu tư hơn 470 tỷ đồng.

Dự án xây dựng cầu Ba Đình có tổng mức đầu tư hơn 470 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, dự kiến hoàn thành năm 2029.

Dự án cầu Ba Đình có tổng chiều dài khoảng 1,1km, trong đó cầu chính dài 344m, đường dẫn 760m. Điểm đầu tại xã Vĩnh Lộc (đoạn từ Phước Long đi Ba Đình, tỉnh Cà Mau), điểm cuối kết nối với đường ven sông Cái Lớn, trên địa bàn xã Vĩnh Bình, tỉnh An Giang.

Công trình được kỳ vọng sẽ hoàn thiện mạng lưới giao thông vùng phía Bắc Quốc lộ 1, thúc đẩy liên kết vùng, phát triển kinh tế - xã hội hai địa phương, góp phần hình thành trục giao thông huyết mạch kết nối qua đường Hồ Chí Minh và cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.

Tân Lộc
#Cầu Ba Đình #Cà Mau #An Giang #Giao thông #Phát triển kinh tế #Liên vùng #Dự án

Xem thêm

Cùng chuyên mục