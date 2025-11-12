Xây cầu hơn 470 tỷ đồng nối Cà Mau và An Giang

TPO - UBND tỉnh Cà Mau vừa quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Ba Đình kết nối tỉnh Cà Mau và An Giang, vốn đầu tư hơn 470 tỷ đồng.

Dự án xây dựng cầu Ba Đình có tổng mức đầu tư hơn 470 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, dự kiến hoàn thành năm 2029.

Dự án cầu Ba Đình có tổng chiều dài khoảng 1,1km, trong đó cầu chính dài 344m, đường dẫn 760m. Điểm đầu tại xã Vĩnh Lộc (đoạn từ Phước Long đi Ba Đình, tỉnh Cà Mau), điểm cuối kết nối với đường ven sông Cái Lớn, trên địa bàn xã Vĩnh Bình, tỉnh An Giang.

Công trình được kỳ vọng sẽ hoàn thiện mạng lưới giao thông vùng phía Bắc Quốc lộ 1, thúc đẩy liên kết vùng, phát triển kinh tế - xã hội hai địa phương, góp phần hình thành trục giao thông huyết mạch kết nối qua đường Hồ Chí Minh và cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.