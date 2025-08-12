Xác minh clip cặp đôi có hành động 'lạ' trên xe Mercedes

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Ngày 12/8, lãnh đạo UBND phường Phủ Lý (TP Ninh Bình) cho biết chính quyền địa phương đang phối hợp với công an để xác minh clip ghi lại cảnh đôi nam nữ có hành vi nhạy cảm trên một xe Mercedes, gây xôn xao dư luận.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video dài khoảng 20 giây, quay từ bên ngoài, ghi cảnh một phụ nữ ngồi ở ghế phụ xe Mercedes màu đỏ BKS 90C-139.xx có hành động 'lạ' với nam tài xế khi xe đang di chuyển. Clip này nhanh chóng thu hút sự chú ý và gây nhiều tranh cãi.

Ảnh cắt từ video clip.

Sau khi clip lan rộng, một người đã đăng tải video khác để giải thích rằng đây chỉ là “content” dàn dựng nhằm tạo clip vui, khẳng định bản thân chỉ mượn xe để quay. Tuy nhiên, lời giải thích này không làm giảm làn sóng chỉ trích. Nhiều ý kiến cho rằng hành vi trên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, phản cảm nơi công cộng và cần bị xử lý để răn đe.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình cho hay đã giao phòng chuyên môn phối hợp với cơ quan chức năng để xác minh vụ việc, làm rõ cả hành vi của đôi nam nữ và nhóm quay clip đăng tải lên mạng.

