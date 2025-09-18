Xã đảo duy nhất Thủ đô vươn lên thoát nghèo, phát triển nông nghiệp bền vững

TPO - Xã đảo Minh Châu - xã đảo duy nhất của Thủ đô Hà Nội thời gian qua, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm qua từng năm và đến năm 2024 không còn hộ nghèo. Từ phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, nhiều hộ đã mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, tạo thêm việc làm và có nguồn thu nhập ổn định.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Minh Châu lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030) vừa diễn ra đã đánh giá tình hình, kết quả công tác Hội và phong trào nông dân từ năm 2023 đến nay, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trong bức tranh phát triển kinh tế - xã hội tại xã đảo Minh Châu, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm qua từng năm và đến năm 2024, xã không còn hộ nghèo.

Để có được kết quả trên, Hội luôn xác định phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững là phong trào trọng tâm, nòng cốt, xuyên suốt trong các phong trào thi đua của Hội.

Xã đảo Minh Châu đã duy trì 4 mô hình kinh tế và xây dựng 2 mô hình mới đó là mô hình chăn nuôi bò sinh sản, bò sữa với 24 thành viên tham gia...

Giai đoạn 2023 - 2025, toàn xã có trên 1.670 lượt hội viên đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, đạt 100% chỉ tiêu; qua bình xét có 1.560 lượt hộ đủ tiêu chuẩn, đạt 93%. Nhiều hộ mạnh dạn mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, tạo thêm việc làm và có nguồn thu nhập ổn định.

Trong nhiệm kỳ qua, còn là sự tiên phong của Hội Nông dân xã Minh Châu trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Hưởng ứng chương trình này, Hội Nông dân xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Hội đã tổ chức 10 lớp tập huấn với trên 300 lượt hội viên tham gia nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật theo phương thức sản xuất tiên tiến, đảm bảo sản phẩm chất lượng, giảm chi phí và tăng năng suất; hỗ trợ giống, vật tư sản xuất, đào tạo nghề cho nông dân, hỗ trợ, tư vấn khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt, sử dụng chế phẩm sinh học trong chăn nuôi, xử lý môi trường.

Ông Nguyễn Đức Tiến - Bí thư Đảng uỷ xã Minh Châu cho biết, Đảng uỷ, chính quyền và Hội Nông dân Minh Châu sẽ quyết tâm làm một vùng trồng trọt lớn, phát triển nông nghiệp kinh tế cao, ngoài ra phải chuyển đổi số nông nghiệp, trích dẫn địa lý rõ ràng, minh bạch, các sản phẩm hữu cơ, OCOP… Ngoài ra xã sẽ phát triển mô hình nông nghiệp trải nghiệm, du lịch sinh thái và đảm bảo môi trường phải ở mức tốt nhất.