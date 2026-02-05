Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Web phim lậu nổi tiếng chính thức dừng hoạt động, netizen phản ứng thế nào?

Dương Kiều

HHTO - Trang web phim lậu R. nổi tiếng thời gian qua công bố dừng hoạt động vĩnh viễn, trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.

Ngày 5/2, mạng xã hội Việt đồng loạt chia sẻ thông tin trang web chuyên cung cấp phim trực tuyến không bản quyền (hay phim lậu) mang tên R. đã chính thức đóng cửa, ngừng hoạt động. Phía quản trị viên của trang web cũng đã đăng tải thông báo chính thức đến người dùng, qua đó dừng vận hành ở cả trang web và phiên bản ứng dụng.

626842517-10224743871143152-612338411933591954-n.jpg
Trang web phim lậu R. đăng bài viết thông báo đóng cửa.

Trong bài đăng dài, chủ trang web R. cho biết nền tảng này được lập ra để người xem theo dõi những bộ phim không thể xem được chính thống tại rạp hay các trang bản quyền có tính phí. Ngoài ra, đây cũng là một cách thỏa lòng bản thân khi có những trải nghiệm khó chịu ở các nền tảng xem phim khác. Ngoài ra, trang web R. này đưa ra 2 tiêu chí khi đăng phim là không đăng phim Việt Nam đang chiếu rạp, và sẽ gỡ phim nước ngoài nào sắp hoặc đang chiếu tại rạp Việt.

Ở cuối bài viết, chủ trang đưa ra lời khuyên người dùng nên chuyển sang các ứng dụng xem phim chính thống, có trả phí để được hưởng đầy đủ quyền lợi và tiếp cận kho phim độ nét cao.

photo-6062144565495402029-y.jpg
photo-6062144565495402028-y.jpg
Ứng dụng lẫn web đều đã không thể truy cập được nữa.

Việc trang web phim lậu R. đóng cửa khiến mạng xã hội vô cùng xôn xao. Nhiều trang và cư dân mạng đều chia sẻ thông tin này, thu hút sự bàn tán đông đảo. Ngoài ra, đơn vị phát hành phim Lotte Cinema cũng có bình luận và bài đăng đáng chú ý. Trước đó, Lotte và trang web R. có những tương tác gây sốt trên mạng xã hội khi phim Tiểu Yêu Quái Núi Lãng Lãng chính thức chiếu rạp, trở thành câu chuyện "bảo bối - tổng tài" được chia sẻ rộng rãi.

1.jpg
3.jpg
2.jpg
Cộng đồng mạng chia sẻ thông tin web R. đóng cửa.
5.jpg
4.jpg
Đơn vị phát hành Lotte có động thái gây chú ý.

Việc trang R. dừng hoạt động là diễn biến đáng chú ý trong bối cảnh các cơ quan chức năng và đơn vị sở hữu bản quyền đang thắt chặt biện pháp xử lý đối với các website vi phạm sở hữu trí tuệ tại thị trường trong nước. Trước đó, thêm nhiều trang web chiếu nội dung thể thao, bóng đá không bản quyền cũng đã đóng cửa, nhằm thể hiện tinh thần tôn trọng bản quyền sở hữu trí tuệ trên không gian mạng tại Việt Nam.

coverfb.jpg
Dương Kiều
#web phim lậu #phim lậu #Tiểu Yêu Quái Núi Lãng Lãng #Lotte

Xem thêm

Cùng chuyên mục