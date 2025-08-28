Vượt qua những nỗi sợ hãi

SVO - Mỗi ngày, chúng ta đều có thể gặp và phải làm rất nhiều việc khó khăn. Nên mỗi ngày, chúng ta đều cần can đảm. Chỉ với sự vững vàng về tinh thần thì bạn mới có thể sống cuộc sống mà mình thực sự yêu thích.

Vì nhiều lý do, hầu như ai trong chúng ta cũng sợ hãi rất nhiều điều. Mặc dù, chính các chuyên gia tâm lý học cũng cho rằng nỗi sợ hãi chủ yếu là do con người tự nghĩ ra mà thôi. Dưới đây là một câu chuyện về nỗi sợ hãi mà người dẫn chương trình nổi tiếng Oprah Winfrey từng nhắc đến:

Ngày xưa, có một tên tội phạm đã phạm phải một tội lớn (tất nhiên, bởi vì nếu hắn không làm gì cả thì đã không bị gọi là tội phạm!). Hắn bị bắt và giải đến trước mặt nhà vua để chịu tội.

Nhà vua nói rằng, tên tội phạm được lựa chọn một trong hai hình phạt. Một là nhận lấy 100 roi và bị tống giam 10 năm. Hai là phải bước qua một cánh cửa sắt ở gần đó. Đó là một cánh cửa lớn, màu đen xì, trông rất đáng sợ và bí ẩn. Nó là cửa của một tòa nhà trông cũng tối tăm, kinh dị không kém.

Tên tội phạm nhanh chóng quyết định nhận 100 roi rồi vào nhà giam.

Khi phải nằm xuống chuẩn bị nhận roi, tên tội phạm cố hỏi:

- Thưa đức vua, dù sao tôi cũng rất tò mò là đằng sau cánh cửa kia có gì vậy ạ?

Nhà vua phá lên cười và đáp:

- Ngươi biết không, đây là một điều rất thú vị. Thỉnh thoảng, ta lại cho các phạm nhân lựa chọn theo kiểu này. Và gần như không ai chọn cánh cửa. Có kẻ thậm chí còn sẵn sàng lựa chọn sợi dây treo cổ thay vì cánh cửa đó cơ.

- Thưa đức vua, vậy tóm lại là có gì đằng sau cánh cửa ạ? – Tên tội phạm nói - Tôi xin thề là sẽ không nói cho ai biết cả. Nếu vi phạm, tôi xin chịu hình phạt cao nhất.

Nhà vua đáp:

- Chẳng có gì cả. Đằng sau cánh cửa đó là tự do, nhưng dường như hầu hết mọi người đều sợ hãi những gì mình chưa biết, nên đều sẵn sàng chọn hình phạt bị giam, thậm chí bị tử hình.

Câu chuyện này thực sự khuyến khích chúng ta vượt qua nỗi sợ hãi, bởi nó nhắc chúng ta rằng, việc chỉ luôn bám lấy những gì quen thuộc, những gì mình đã biết, cũng là rất nguy hiểm.

Thế nhưng, thật không may, rất nhiều người trong số chúng ta cứ sống cả cuộc đời mình mà chỉ lựa chọn những “hình phạt” quen thuộc (những nỗi đau quen thuộc, những khổ sở quen thuộc, những thói quen xấu…). Quá nhiều người sợ hãi những gì mình không biết, nên chẳng bao giờ dám bước ra khỏi vòng tròn cũ kỹ của mình.

Nhưng nếu muốn có một cuộc sống trọn vẹn, bạn cần dám thử những lựa chọn mới, bởi rất có thể chúng là cánh cửa đưa bạn đến với cảm giác tự do và hạnh phúc mà bạn chưa từng biết.

Triết gia Alan Watts đã nói rất đúng: “Cuộc sống của chúng ta là một nỗ lực dài hạn để né tránh những điều chưa biết”. Ít ra, cuộc sống của nhiều người là như thế!

Vậy ngày hôm nay, bạn hãy can đảm để bước vượt lên trên những nỗi sợ hãi của mình nhé! Hãy kiên quyết rũ bỏ những “hình phạt” mà mình tự đặt ra cho mình. Và hãy nhận ra rằng: Khi không có gì thay đổi, thì sẽ không có gì thay đổi cả. Khi bạn cứ làm những gì bạn vẫn luôn làm, thì bạn cũng sẽ chỉ có được những gì bạn vẫn đang có. Chỉ khi bạn mở những cánh cửa mới, thì bạn mới có thể nhận được những cơ hội mới mà thôi.

Bạn cứ thử mà xem!