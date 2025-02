Vụ ô tô lao vào nhà dân khiến bé gái tử vong: Khởi tố cựu cán bộ công an

TPO - Công an TP Tuyên Quang vừa khởi tố tài xế Nguyễn Khương Duy (31 tuổi, trú huyện Yên Sơn) về tội danh "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Người này được xác định đã điều khiển ô tô lao vào nhà dân khiến bé gái 17 tháng tuổi tử vong.

Theo thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm từ Cơ quan CSĐT Công an TP Tuyên Quang, khoảng 17h ngày 21/12/2024, ô tô BKS 22A-186.xx do Nguyễn Khương Duy điều khiển lưu thông trên đường thuộc tổ dân phố 10, phường Nông Tiến, TP Tuyên Quang.Khi gặp xe máy do một người đàn ông sang đường bất ngờ, tài xế đánh lái tránh nhưng mất kiểm soát, lao thẳng vào một ngôi nhà bên đường.

Thời điểm đó, trong nhà có một phụ nữ và bé gái 17 tháng tuổi. Cú tông mạnh khiến cháu bé tử vong.

Theo Công an TP Tuyên Quang, tại thời điểm xảy ra vụ việc, Nguyễn Khương Duy là cán bộ thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy, Công an huyện Yên Sơn.