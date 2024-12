Vụ xe lao vào nhà tông bé gái tử vong: Xác định danh tính tài xế

TPO - Thông tin từ Công an TP Tuyên Quang xác định, người điều khiển ô tô lao vào nhà dân khiến bé gái 17 tháng tuổi ở phường Nông Tiến (TP Tuyên Quang) tử vong là nam tài xế, cán bộ công an thuộc Công an huyện Yên Sơn (tỉnh Tuyên Quang).