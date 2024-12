Tuyên Quang tiêu hủy gần 200 vũ khí, công cụ hỗ trợ

TPO - Ngày 12/12, Công an huyện Chiêm Hóa (tỉnh Tuyên Quang) tổ chức tiêu hủy gần 200 vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ được người dân tự nguyện giao nộp.

Thời gian qua, Công an tỉnh huyện Chiêm Hóa (tỉnh Tuyên Quang) triển khai kế hoạch, đấu tranh, chống tội phạm, vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; vận động người dân tự nguyện giao nộp.

Tại buổi tiêu hủy, Công an huyện Chiêm Hóa tổ chức tiêu hủy 182 vũ khí, công cụ hỗ trợ gồm 36 vũ khí thô sơ như dao phóng, kiếm; 13 viên đạn súng quân dụng; 126 khẩu súng tự chế và 7 nòng súng.

Quá trình tiêu hủy được tiến hành theo đúng quy định, thủ tục nghiêm ngặt, đảm bảo sự an toàn tuyệt đối trên địa bàn huyện Chiêm Hóa.

Qua đó, Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo, vũ khí, công cụ hỗ trợ là những loại có tính sát thương cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự nếu tồn tại trong đời sống xã hội. Do đó, việc tuyên truyền vận động người dân phát hiện, giao nộp và tiêu hủy các loại hung khí góp phần quan trọng trong việc bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.