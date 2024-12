Kỷ luật hai Phó Trưởng công an huyện ở Bắc Kạn

TPO - Phó Trưởng Công an huyện Chợ Mới và Phó Trưởng Công an huyện Ba Bể trong thời gian công tác tại Trại tạm giam công an tỉnh đã có những vi phạm, khuyết điểm. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Kạn quyết định thi hành kỷ luật 2 cán bộ này.