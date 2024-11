Tuyến đường thắp sáng năng lượng xanh trao tặng người dân Bắc Kạn

TPO - Ngày 17/11, Tỉnh Đoàn- Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Tỉnh Đoàn- Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, Chi nhánh Công trình Viettel Thái Nguyên tổ chức Khánh thành và bàn giao công trình thanh niên “Tuyến đường thắp sáng năng lượng xanh“ cho bà con nhân dân thôn Bản Diếu, xã Sơn Thành, huyện Na Rì (Bắc Kạn).

Tham dự chương trình có chị Phạm Thị Thu Hiền - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thái Nguyên; anh Triệu Tiến Trình - Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Kạn; ông Lý Văn Bằng - Giám đốc Chi nhánh Viettel Thái Nguyên cùng đại diện Lãnh đạo Đảng ủy, UBND, MTTQ xã Sơn Thanh, cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên trên hai tỉnh.

Công trình thanh niên “Tuyến đường thắp sáng năng lượng xanh” do Tỉnh Đoàn Thái Nguyên kết nối trao tặng người dân thôn Bản Diếu (Na Rì- Bắc Kạn) gồm 20 bóng đèn năng lượng mặt trời với tổng kinh phí 30 triệu đồng do tuổi trẻ Chi nhánh Viettel tỉnh Thái Nguyên tài trợ. Đây là Công trình thanh niên nằm trong chuỗi các hoạt động Ra quân Tình nguyện mùa đông năm 2024 - Xuân tình nguyện năm 2025, qua đó góp phần làm đẹp đường làng, ngõ xóm, đảm bảo an ninh, trật tự, phục vụ việc đi lại thuận tiện cho 161 hộ dân, góp phần cùng địa phương chung tay xây dựng nông thôn mới. Công trình đã được kiểm tra đảm bảo về chất lượng, kỹ thuật, thẩm mỹ và an toàn và đưa vào sử dụng, có ý nghĩa thiết thực đối với đời sống nhân dân.