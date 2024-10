Chung tay giúp đỡ người dân và học sinh nghèo biên giới Cao Bằng

TPO - Ngày 27/10, Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh Cao Bằng phối hợp với Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ ra quân chương trình “Tình nguyện mùa Đông năm 2024 và Xuân tình nguyện năm 2025” tại trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Công Trừng, xã Trương Lương, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng.

Tham dự chương trình có lãnh đạo, các ban chuyên môn Tỉnh Đoàn- Hội LHTN Việt Nam hai tỉnh Cao Bằng và Tiền Giang, lãnh đạo huyện Hòa An, đông đảo đoàn viên, thanh niên và các thầy cô giáo cùng học sinh trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Công Trừng.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 3 nhà nhân ái (mỗi nhà trị giá 50 triệu đồng) cho 3 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Hoà An, 1 công trình thắp sáng đường quê trị giá 20 triệu đồng tại xã Nguyễn Huệ huyện Hoà An. Trao tặng 50 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) cho các em học sinh trường Phổ thông bán trú THCS Công Trừng có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập cùng 50 suất quà cho đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Hoà An với tổng giá trị 245 triệu đồng.

Ngay sau Lễ ra quân, đoàn viên thanh niên Cao Bằng, Tiền Giang đã hỗ trợ vận chuyển vật liệu xóa nhà tạm, nhà dột nát tại xóm Lũng Oong, xã Trương Lương, huyện Hòa An.

Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của cán bộ, hội viên, thanh niên chung sức hỗ trợ nhân dân, các cháu thiếu nhi nghèo vùng biên giới có cuộc sống tốt hơn, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội. Chương trình “Tình nguyện mùa Đông năm 2024 và Xuân tình nguyện năm 2025 cũng mang thông điệp chia sẻ yêu thương, thể hiện tinh thần trách nhiệm của thanh niên đối với cộng đồng, đặc biệt là với những vùng khó khăn như tỉnh Cao Bằng.

Sự kiện này cũng là cơ hội để các bạn trẻ Tiền Giang trải nghiệm, học hỏi và phát triển kỹ năng xã hội, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm với cộng đồng. Những hoạt động thiết thực của chương trình sẽ tiếp thêm động lực cho đoàn viên, thanh niên địa phương vượt qua khó khăn cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc trên quê hương cách mạng Cao Bằng.