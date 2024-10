Tuổi trẻ Lạng Sơn với nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, hiệu quả

TPO - Chiều 21/10, Tỉnh Đoàn Lạng Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 9 tháng đầu năm 2024, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2024.

Báo cáo nêu rõ: Trong 9 tháng đầu năm, các cấp bộ Đoàn ở Lạng Sơn đã bám sát vào chương trình công tác, Bộ tiêu chí năm 2024, Nghị quyết đại hội Đoàn các cấp, từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn. Tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền giáo dục đoàn viên thanh niên (ĐVTN) chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật. Các hoạt động tình nguyện mùa Đông - Xuân tình nguyện và chăm lo Tết Nguyên đán được tổ chức, triển khai rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, ý nghĩa. Các hoạt động hướng về các xã biên giới, xã đặc biệt khó khăn, xã điểm nông thôn mới với những công trình, phần việc ý nghĩa trong Tháng Thanh niên, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Các chương trình đồng hành với thanh niên được quan tâm hơn với những hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề, giới thiệu việc làm miễn phí, các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ, nâng cao đời sống, vật chất tinh thần cho thanh niên. Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng được thực hiện hiệu quả thông qua việc tổ chức tốt các hoạt động hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn...Công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, đạt được nhiều kết quả tích cực, việc bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng được quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả…

Nổi bật trong các công trình, phần việc thanh niên là các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh phối hợp tổ chức đồng loạt chương trình tình nguyện mùa Đông năm 2023 và Xuân tình nguyện 2024. Chủ trì phối hợp Thành đoàn Hà Nội, Đoàn khối doanh nghiệp Trung ương, Tỉnh đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu, Trung tâm công tác xã hội tổ chức Chương trình “Tình nguyện mùa đông” năm 2023 và “Xuân tình nguyện” năm 2024 với nhiều công trình, phần việc thanh niên góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội như: Trao và khánh thành 40 công trình: Thắp sáng đường biên, Tuyến đường 26/3, Công trình Ngôi nhà yêu thương, Ngôi nhà Khăn quàng Đỏ,…trao tặng 1 tấn gạo, 1.600 áo ấm, 50 xe đạp, 300 bản đồ và 160 suất quà cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 300 thanh thiếu nhi và bà con nhân dân với tổng nguồn lực các chương trình trị giá hơn 4 tỷ đồng.

Đặc biệt, với vai trò tiên phong xung kích, các hoạt động tham gia khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 để lại được các cấp bộ Đoàn nhanh chóng triển khai thực hiện. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã huy động các nguồn lực được trên 30 tấn hàng hóa nhu yếu phẩm và tiền mặt với tổng giá trị gần 800 triệu đồng. Các Huyện, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc vận động cán bộ, công chức, người lao động, đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia ủng hộ bằng tiền mặt, tổ chức ứng phó, khắc phục thiên tai do cơn bão số 3 gây ra. Phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng chung tay, ủng hộ Nhân dân vùng bị thiệt hại do bão lũ nhanh chóng ổn định cuộc sống. Thành lập hơn 200 đội hình thanh niên tình nguyện với trên 8.000 ĐVTN tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3.

Tỉnh Đoàn Lạng Sơn cũng đã thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, tồn tại trong công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi ở địa phương, đồng thời đề ra 11 chỉ tiêu, nội dung trọng tâm cần thực hiện trong ba tháng năm 2024. Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đã được nhận Cờ thi đua, Bằng khen của Trung ương Đoàn, Tỉnh Đoàn Lạng Sơn đã có nhiều thành tích trong công tác Đoàn- Hội- Đội và các phong trào thi đua, cuộc thi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.