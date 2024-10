Xứng đáng là lực lượng trẻ trên biên cương xứ Lạng

TPO - Sáng 8/10, Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lạng Sơn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 – 2029 khai mạc phiên làm việc thứ hai- phiên trọng thể. Với khẩu hiệu “Thanh niên Lạng Sơn đoàn kết, khát vọng, tiên phong, sáng tạo, phát triển”, lực lượng thanh niên xứ Lạng đã và đang nỗ lực vượt mọi khó khăn, thử thách thực hiện các chương trình hành động ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả.

Tham dự Đại hội có chị Nguyễn Phạm Duy Trang- Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội trung ương; anh Nguyễn Xuân Hiếu- Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam. Về phía tỉnh Lạng Sơn có ông Dương Xuân Huyên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể và 280 đại biểu là cán bộ, hội viên thanh niên ưu tú đại diện cho trên cho trên 188.000 thanh niên địa phương. Tham dự Đại hội còn có các anh chị nguyên là Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lạng Sơn qua các thời kỳ; đại biểu lãnh đạo Hội LHTN Việt Nam một số tỉnh trong khu vực.

Báo cáo tại Đại hội nêu rõ: Hiện nay toàn tỉnh có trên 188 thanh niên trong độ tuổi từ 16 - 30. Trong đó số thanh niên tham gia vào tổ chức Hội là 70.552 hội viên, chiếm khoảng 9% dân số. Trong nhiệm kỳ qua, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã phát triển 353.148 hội viên, thành lập 33 tổ chức Hội LHTN trong các doanh nghiệp, tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 34.141 người dân, vận động thanh niên hiến máu tình nguyện đạt 10.454 đơn vị máu. Nhiều phong trào của Hội LHTN Việt Nam tỉnh được triển khai thực hiện hiệu quả và có tính lan tỏa cao như Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chương trình “Tháng Ba biên giới”, xây dựng 34 công trình “Đường kiểm tra cột mốc bảo vệ biên giới” trị giá hơn 1 tỉ đồng; thực hiện mô hình “Lũy tre biên giới Việt” tại các vùng biên, phối hợp tổ chức chương trình “Học kỳ trong quân đội”, “Trải nghiệm biên phòng” thu hút hơn 400 học viên tham gia. Phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Thanh niên khởi nghiệp” giai đoạn 2019 - 2022 với nhiều mô hình hay, hoạt động hiệu quả, đã chú trọng tổ chức các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp, các giải pháp khởi nghiệp từ việc phát huy thế mạnh địa phương cho TN. Kết quả, trong nhiệm kỳ đã có hơn 50 dự án khởi nghiệp tiêu biểu về lĩnh vực nông lâm nghiệp, kinh doanh, dịch vụ…

Tiếp nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ thanh niên trên mảnh đất biên cương giàu truyền thống cách mạng,trong nhiệm kỳ qua, công tác Hội và phong trào thanh niên của tỉnh nhà đã có những bước chuyển biến tích cực và rõ nét. Với nhiều hoạt động phong phú và sáng tạo, Hội đã chú trọng đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống và ý thức chấp hành pháp luật cho thanh niên. Đặc biệt, việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được thực hiện sâu rộng. Nội dung và phương thức hoạt động của các cấp bộ Hội tiếp tục được đổi mới, công tác xây dựng tổ chức Hội được tập trung chỉ đạo.

Các chương trình, các cuộc vận động do Hội tổ chức ngày càng gần gũi và thiết thực với thanh niên, thu hút được đông đảo thanh niên tham gia. Những cuộc vận động và phong trào do Hội phát động đã gắn kết chặt chẽ với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương, tạo môi trường sống động cho tuổi trẻ rèn luyện và trưởng thành. Điều này đã tạo được sự tin yêu và quý mến của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ qua, công tác Hội và phong trào thanh niên vẫn còn một số hạn chế. Một số hoạt động chưa thể hiện rõ bản sắc của Hội, vai trò của tổ chức Hội và thanh niên chưa được phát huy mạnh mẽ trong cộng đồng. Các phong trào thanh niên xung kích, tình nguyện chưa được triển khai thường xuyên, còn mang tính hình thức.

Tại Đại hội, các ý kiến tham luận làm rõ hơn các hoạt động trên mọi lĩnh vực mà thanh niên địa phương đã đạt được, đề xuất ý kiến, hiến kế để hoạt động thanh niên sâu rộng, hiệu quả, thiết thực hơn.

Phát biểu tại Đại hội, ông Dương Xuân Huyên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh: Lãnh đạo tỉnh nhận thấy trong nhiệm kỳ vừa qua đã thể hiện rõ nét tinh thần: “Đoàn kết, Khát vọng, Tiên phong, Sáng tạo, Phát triển”. Lãnh đạo UBND tỉnh gợi mở 4 nhóm vấn đề mà Hội LHTN tỉnh cần quan tâm thực hiện để kế thừa, phát huy thành quả của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ trước, có nhiều đổi mới, sáng tạo, quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội VII Hội LHTN Việt Nam tỉnh sớm đi vào cuộc sống, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Anh Nguyễn Xuân Hiếu - Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu chia sẻ: Trong những năm qua, tỉnh Lạng Sơn đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, thể hiện rõ nét sự phát triển vượt bậc trên nhiều lĩnh vực. Sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Lạng Sơn chính là chìa khóa để đưa tỉnh ngày càng phát triển vươn lên, hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống, đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, năng động, sáng tạo; có những giải pháp đồng bộ, hiệu quả để khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, chuyển hóa truyền thống cách mạng, văn hóa lịch sử lâu đời, phong phú, đa dạng và đậm đà bản sắc Lạng Sơn thành nguồn lực để phát triển, xây dựng Lạng Sơn phát triển nhanh, bền vững. Trong sự phát triển chung đó có sự đóng góp không nhỏ của thanh niên tỉnh Lạng Sơn dưới sự dẫn dắt, định hướng của tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh.

Nhìn lại chặng đường 5 năm vừa qua, nhiệm kỳ đặc biệt khi xuất hiện dịch bệnh COVID-19, tình hình thiên tai diễn biến phức tạp, chuyển đổi số phát triển mạnh mẽ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam vui mừng nhận thấy dù gặp nhiều khó khăn, nhưng dưới sự định hướng, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự quan tâm của hệ thống chính trị, công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Lạng Sơn đã có những bước tiến đáng khích lệ, khẳng định rõ nét hơn trong công tác Hội và phong trào thanh niên cả nước với nhiều hoạt động đậm bản sắc, sáng tạo và hiệu quả, được khắc họa rõ nét trong phóng sự và báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ lần thứ 6. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Lạng Sơn luôn được đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu trong khu vực, các chỉ tiêu nhiệm kỳ đều đạt và vượt so với mục tiêu đề ra. Việc triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” hiệu quả và toàn diện trên các mặt công tác, đặc biệt là định hướng, giáo dục thanh niên về truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào về quê hương qua đó khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Lạng Sơn giàu đẹp. Tổ chức tốt các hoạt động đồng hành, hỗ trợ thanh niên, đặc biệt là trong đồng hành và hỗ trợ với thanh niên yếu thế, thanh niên hoàn lương như Chương trình “Hành trình của niềm tin”, “Vì ngày mai tươi sáng”; “Bước về phía mặt trời”; tổ chức Cuộc thi “Viết thư gửi người thân yêu nhất”, duy trì hiệu quả các CLB “Thắp sáng niềm tin” Triển khai hiệu quả các các mô hình khởi nghiệp hay, tổ chức nhiều hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo như Cuộc thi “Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn”, cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp”đồng thời duy trì có hiệu quả CLB Đầu tư và khởi nghiệp và hàng trăm mô hình thanh niên phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên. Các cấp bộ Hội đã tận dụng có hiệu quả chuyển đổi số trong thiết kế, tổ chức hoạt động; đẩy mạnh các hình thức tập hợp thanh niên trên mạng Internet và các diễn đàn, mạng xã hội; tập trung thành lập tổ chức Hội trong khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước; khu vực thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo, các khu vực địa bàn dân cư. Nhờ vậy, mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên của tỉnh ngày càng rộng rãi hơn, các hoạt động của Hội cũng đến gần hơn với thanh niên, được thanh niên đón nhận. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam trân trọng ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích mà cán bộ, hội viên, thanh niên tỉnh Lạng Sơn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

“Bên cạnh những thành tích nổi bật, Trung ương Hội LHTN Việt Nam cũng đánh giá cao sự nghiêm túc, thẳng thắn kiểm điểm những mặt còn hạn chế trong công tác Hội và phong trào thanh niên Lạng Sơn được nêu trong dự thảo báo cáo kết quả nhiệm kỳ, báo cáo kiểm điểm của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh. Một số vấn đề cần tiếp tục được đánh giá, tìm cách khắc phục như: Công tác đoàn kết tập hợp thanh niên ở thành thị, nông thôn, vùng khó khăn, biên giới, vùng sâu, vùng xa và công tác phát triển tổ chức Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước còn gặp nhiều khó khăn; Công tác quản lý hội viên một số nơi chưa chặt chẽ; chậm trong chuyển đổi chi hội không hiệu quả sang Câu lạc bộ, tổ, đội nhóm..”, anh Nguyễn Xuân Hiếu nhấn mạnh.

Anh Nguyễn Xuân Hiếu cũng đề nghị 4 nhóm vấn đề để Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lạng Sơn quan tâm, nghiên cứu trong nhiệm kỳ 2024 - 2029, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ VII đã đề ra. Nhân dịp này, Hội đồng Đội Trung ương hỗ trợ 600 triệu đồng cho thiếu nhi Lạng Sơn khắc phục thiệt hại bão số 3.

Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lạng Sơn khóa VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã hiệp thương chọn cử 34 anh chị ra mắt Đại hội, trong đó anh Đoàn Thành Công đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội. Với những thành tích đã đạt được, Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao Cờ thi đua cho Hội LHTN tỉnh Lạng Sơn và Hội LHTN Việt Nam huyện Chi Lăng. Nhiều tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn và Cờ thi đua, Bằng khen của Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lạng Sơn.