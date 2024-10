Phiên thứ nhất Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Kạn khóa VI

TPO - Chiều 4/10, tại Hội trường tỉnh Bắc Kạn diễn ra Khai mạc phiên làm việc thứ nhất Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Kạn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029. Tham gia có gần 200 đại biểu thanh niên ưu tú đại diện cho hơn 80 nghìn thanh niên trên địa bàn cùng đại diện lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành địa phương.

Đại hội đã tiến hành hiệp thương Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội; Báo cáo tình hình đại biểu tham dự Đại hội, Thông qua chương trình, Quy chế, nội quy Đại hội. Tại Đại hội, các đại biểu đã thông qua tóm tắt Báo cáo Tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019 – 2024; Báo cáo kiểm điểm của Ủy ban Hội khóa V, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đại hội tập trung thảo luận, dân chủ, khách quan, phát huy trí tuệ của tập thể; thảo luận sôi nổi về các báo cáo và báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào văn kiện Đại hội Hội cấp trung ương.

Báo cáo Tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019 - 2024 nêu rõ; với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Bắc Kạn: Bản lĩnh - Sáng tạo - Tình nguyện - Phát triển”, các cấp bộ Hội trên địa bàn tỉnh luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương và Trung ương Hội LHTN Việt Nam; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, cùng với sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, hội viên, thanh niên đã đưa công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Bắc Kạn đạt được nhiều kết quả, để lại dấu ấn đậm nét và sâu sắc. Phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi với 05 nội dung lớn, gồm: Thanh niên Bắc Kạn yêu nước bản lĩnh; Thanh niên Bắc Kạn sống đẹp sống có ích; Thanh niên Bắc Kạn sáng tạo, khởi nghiệp; Thanh niên khỏe thể chất, vững kỹ năng, chủ động hội nhập quốc tế đã có sự phát triển mạnh mẽ, đạt được kết quả nổi bật, cụ thể như: tổ chức 500 đợt khám bệnh phát thuốc miễn phí cho 15.000 người nghèo, người có công, người cao tuổi; vận động hơn 16.000 HVTN tham gia hiến máu, thu được 10.000 đơn vị máu. Duy trì hơn 600 mô hình phát triển kinh tế của thanh niên với 61 sản phẩm OCOP thanh niên; phối hợp tổ chức thành công 04 Cuộc thi Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn tỉnh Bắc Kạn với sự tham gia của 120 mô hình, dự án phát triển kinh tế.

Các cấp bộ Hội huy động nguồn lực trao tặng 19.168 suất quà, chăn ấm, quần áo ấm tổng trị giá trên 16 tỷ đồng. Đảm nhận, xây dựng 2.500 công trình, 1.000 phần việc thanh niên cấp cơ sở trị giá trên 10 tỷ đồng; xây dựng 117 “Tuyến đường thanh niên tự quản”, duy trì 12 đội hình thanh niên tham gia giữ gìn an ninh trật tự khu phố, tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội; thành lập 108 đội thanh niên xung kích chủ động tham gia khắc phục hậu quả và hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại do thiên tai, phối hợp xây dựng 127 công trình “Sáng-Xanh- Sạch-Đẹp-Văn minh- An toàn” với tổng trị giá trên 3 tỷ đồng.

Trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng nổ và diễn biến phức tạp, các cấp bộ Hội đã tham gia tích cực vào các hoạt động phòng chống dịch, trao tặng 2.000 túi an sinh, kết nối hỗ trợ tiêu thụ 3,5 tấn nông sản; ủng hộ 35 tấn nhu yếu phẩm; 100% Hội cơ sở đều thành lập các đội hình tình nguyện hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh. Bên cạnh việc tổ chức các phong trào, hoạt động thì công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh cũng được chú trọng, trong nhiệm kỳ kết nạp được hơn 15.600 hội viên mới, giới thiệu hơn 7.200 hội viên thanh niên ưu tú kết nạp vào Đoàn, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp kịp thời kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tại phiên thứ nhất, Đại hội tiến hành hiệp thương cử Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Kạn khóa VI, nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 33 anh, chị. Anh Trần Công Luân - Ủy viên Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Kạn khóa V giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Kạn khóa mới. Hiệp thương chọn cử Ủy ban kiểm tra Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Kạn gồm 3 anh chị.

Tại phiên họp thứ nhất Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Kạn khóa VI, nhiệm kỳ 2024 – 2029 đã hiệp thương chọn cử 3 phó chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Kạn gồm các anh: Nguyễn Tuấn Lê (Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Phong trào, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa V), anh Nguyễn Văn Nam (Giám đốc Công ty TNHH Nam Huế, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Kạn), anh Hà Thiêm Đông (Trưởng khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện đa khoa tỉnh; Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Bắc Kạn).

Anh Nguyễn Tuấn Lê - Trưởng ban Phong trào Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Kạn được chọn cử giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm tra Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Kạn khóa VI.

Trong khuôn khổ chương trình Đại hội, tối 4/10, diễn ra chương trình Tuyên dương thanh niên tiêu biểu nhiệm kỳ 2019-2024 và Liên hoan 'Vũ điệu tuổi trẻ" chào mừng Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Kạn, khóa VI, nhiệm kỳ 2024-2029.