Anh Đỗ Minh Sang tái đắc cử Chủ tịch Hội LHTN tỉnh An Giang

TPO - Sáng 4/10, Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 – 2029 diễn ra phiên trọng thể. Đại hội đã hiệp thương chọn cử 37 anh, chị vào Ủy ban Hội khoá mới, anh Đỗ Minh Sang – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh An Giang khóa VIII tái đắc cử Chủ tịch Hội nhiệm kỳ mới.

Tham dự Đại hội có ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang; anh Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Xuân Hiếu - Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban ngành tỉnh An Giang và 215 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 79.000 hội viên, thanh niên trên toàn tỉnh.

Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ IX với tinh thần “Thanh niên An Giang đoàn kết, sáng tạo, khát vọng, cống hiến”. Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh An Giang đã tích cực chỉ đạo các cấp bộ Hội xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai công tác Hội và phong trào thanh niên, nhất là phong trào “Tôi yêu tổ quốc tôi”. Các hoạt động được tổ chức thực hiện phù hợp thực tế địa phương, gắn với chủ đề công tác năm, bám sát định hướng hoạt động của Hội cấp trên và Đoàn Thanh niên các cấp.

Công tác Hội và phong trào thanh niên An Giang đã có nhiều bước phát triển theo hướng đi vào chiều sâu, tăng cường về cơ sở, đạt hiệu quả nhiều mặt, thu hút đông đảo thanh niên tham gia.

Bên cạnh đó, Ủy ban Hội các cấp đã triển khai nhiều hoạt động đồng hành, hỗ trợ thanh niên yếu thế, thanh niên nông thôn, thanh niên dân tộc và tín đồ tôn giáo. Đặc biệt, các chương trình đào tạo nghề, tư vấn hướng nghiệp, hỗ trợ vốn và khởi nghiệp đã giúp thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận việc làm, phát triển kinh tế bền vững.

Hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội, phát triển cộng đồng đã được các cấp Hội tổ chức rộng khắp, thu hút đông đảo hội viên và các tầng lớp thanh niên tham gia. Thông qua hoạt động, chương trình tình nguyện góp phần cùng cộng đồng đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương...



Trong nhiệm kỳ, thanh niên toàn tỉnh An Giang đã trồng mới gần 800.000 cây xanh, chỉnh trang 40km đường giao thông nông thôn, thu gom trên 3 tấn rác; nhận cảm hóa, giáo dục 752 thanh thiếu niên chậm tiến...

Tính đến quý 2/2024, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh cùng với các cấp Hội đã hoàn thành, đạt và vượt 9/10 chỉ tiêu, 3/3 công trình thanh niên của nhiệm kỳ.

Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh An Giang đã hiệp thương chọn cử 37 anh, chị Ủy viên Ủy ban Hội khóa IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Anh Đỗ Minh Sang – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh An Giang khóa VIII tái đắc cử Chủ tịch Hội nhiệm kỳ mới.

Các phó chủ tịch Hội LHTN tỉnh Việt Nam tỉnh An Giang khoá mới gồm: Chị Nguyễn Phượng Thư, chị Trương Thanh Thúy, anh Trần Văn Lời và anh Ngô Xuân Tiệp.