Chậm trễ thi công trạm dừng nghỉ cao tốc, Bộ trưởng Giao thông chỉ đạo 'nóng'

TPO - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trần Hồng Minh yêu cầu giám đốc các ban quản lý dự án chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng về tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ và chất lượng các dự án. Bộ GTVT sẽ xem xét và xử lý trách nhiệm các chủ thể tham gia dự án nếu có không hoàn thành nhiệm vụ.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Trần Hồng Minh vừa có công điện gửi Cục Đường cao tốc Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, các ban quản lý dự án, nhà đầu tư về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện 8 dự án đầu tư kinh doanh công trình trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Theo công điện, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT đã có nhiều văn bản đề nghị các địa phương có trạm dừng nghỉ quyết liệt chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung giải quyết các vướng mắc, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ các dự án.

Tuy nhiên, báo cáo của các đơn vị cho thấy, tiến độ thực hiện 8 dự án trạm dừng nghỉ hiện nay còn rất chậm; vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, thủ tục triển khai xây dựng chưa được giải quyết triệt để, ảnh hưởng lớn đến mục tiêu hoàn thành các dự án theo đúng tiến độ, đặc biệt là mục tiêu cấp bách hoàn thành các công trình dịch vụ công thiết yếu (khu vệ sinh, bãi đỗ xe).

Để đảm bảo khai thác đồng bộ, phục vụ nhu cầu cấp thiết của người dân và phương tiện tham gia lưu thông trên các tuyến cao tốc, đặc biệt là trong dịp Tết năm 2025, Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu Giám đốc các Ban Quản lý dự án 6, 7, 85, Thăng Long, đường Hồ Chí Minh cử lãnh đạo ban trực tiếp cùng cán bộ, chuyên viên bám sát hiện trường phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, nhà đầu tư tập trung giải quyết khó khăn, vướng mắc tăng cường công tác hiện trường, kiểm điểm, đôn đốc tiến độ thi công xây dựng.

Giám đốc các ban quản lý dự án sẽ chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng về tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ và chất lượng các dự án. Bộ GTVT sẽ xem xét và xử lý trách nhiệm các chủ thể tham gia dự án nếu có không hoàn thành nhiệm vụ.

Nhà đầu tư được yêu cầu nghiên cứu đưa ra các giải pháp chỉ đạo, điều hành đảm bảo chất lượng, tiến độ, đặc biệt các hạng mục đường găng của dự án; tập trung nguồn lực, tăng cường thiết bị, nhân lực, vật tư, vật liệu, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”, nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu đạt mục tiêu hoàn thành các công trình dịch vụ công trong thời gian sớm nhất để đáp ứng nhu cầu cấp bách của người dân và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến cao tốc trong dịp Tết năm 2025.

"Nếu không đáp ứng được tiến độ yêu cầu do yếu tố khách quan, nhà đầu tư/doanh nghiệp phải tiếp quản và vận hành các trạm tạm đã xây dựng trước đây và hoàn thành xây dựng trạm tạm mới trước ngày 20/1/2025. Việc vận hành các trạm dừng nghỉ tạm phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện ra vào trạm, đảm bảo chất lượng, an toàn, vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy nổ theo quy định" - công điện nêu rõ.

Như Tiền Phong đã có tuyến bài phản ánh, 11 dự án cao tốc Bắc - Nam chạy qua các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai sẽ có 10 trạm dừng nghỉ, tiếp nhiên liệu để phục vụ người và phương tiện lưu thông trên cao tốc. Tuy nhiên, tại thời điểm thông xe 11 dự án trên, các chủ đầu tư (là các Ban Quản lý dự án, Bộ GTVT), nhà đầu tư mới chỉ hoàn thành phần đường với chiều rộng 2 làn xe, chưa có làn dừng khẩn cấp, chưa xây dựng trạm dừng nghỉ, tiếp nhiên liệu. Việc này đang gây khó khăn, phát sinh trở ngại liên quan đến an toàn giao thông.

Đến quý III năm nay, Cục Đường cao tốc Việt Nam cho biết đã lựa chọn được nhà đầu tư của 8/10 trạm dừng nghỉ trên các tuyến cao tốc, gồm: Mai Sơn - QL45; Nghi Sơn - Diễn Châu; Diễn Châu - Bãi Vọt; Nha Trang - Cam Lâm; Cam Lâm - Vĩnh Hảo; Vĩnh Hảo - Phan Thiết (2 trạm); Phan Thiết - Dầu Giây, tiến độ yêu cầu là hoàn thành để phục vụ các nhu cầu cấp thiết của người dân và phương tiện trong dịp Tết năm 2025.

Hồi cuối tháng 10, Bộ GTVT cho biết có 9 trạm dừng nghỉ đã và đang đầu tư xây dựng gồm 6 trạm đã đưa vào khai thác, 1 trạm đã đưa vào khai thác một bên, đang đầu tư một bên, 2 trạm đang đầu tư xây dựng; 1 trạm do địa phương quản lý sẽ triển khai khi đầu tư cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng; 2 trạm trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Bến Lức - Long Thành do Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường bộ cao tốc Việt Nam làm chủ đầu tư đang triển khai thủ tục đầu tư.

Riêng với 24 trạm dừng nghỉ thuộc các dự án đường cao tốc do Bộ GTVT quản lý, hiện đã có 8 trạm đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà đầu tư, và ký kết hợp đồng. Được biết, các trạm này sẽ cơ bản hoàn thành các công trình dịch vụ công thiết yếu (khu vệ sinh, bãi đỗ xe) trước ngày 31/12 và hoàn thành toàn bộ trong năm 2025.

Với 13 trạm dừng nghỉ đang tổ chức mời thầu lựa chọn nhà đầu tư, ngày 16/9, Chính phủ đã ban hành nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất nên 13 trạm dừng nghỉ này đã hủy thông báo mời thầu chọn nhà đầu tư.