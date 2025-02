Vụ người phụ nữ lõa thể cùng con trai bị sát hại: Màn kịch che giấu hành vi của gã trai trẻ

TPO - Khi người tình nói lời chia tay, Lương Quí Lộc đã bóp cổ nạn nhân đến chết và hành động tương tự với bé trai 8 tuổi để bịt đầu mối. Sau khi gây án, đối tượng dùng vật nhọn cứa vào cổ rồi đến bệnh viện cấp cứu và khai báo vết thương do bị cướp.

Ngày 24/2, thông tin từ UBND thành phố Bến Cát (Bình Dương) cho biết, hai nạn nhân tử vong là chị L.T.T (sinh năm 1983) và con trai là T.Q.P (sinh năm 2017) đã được chính quyền địa phương vận động mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí lo hậu sự. Cả hai nạn nhân được hỏa táng, sau đó tro cốt được người thân đưa về quê ở tỉnh Thanh Hóa.

Nghi can sát hại mẹ con chị T. được xác định là Lương Quí Lộc (sinh năm 1993, ngụ phường 9, quận Gò Vấp, TPHCM), hiện đang được điều trị vết thương tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Theo nguồn tin riêng của Tiền Phong, sau khi ly hôn chồng và sống cùng con trai tại nhà riêng ở khu phố An Hòa (phường Hòa Lợi, TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương), chị T. quen biết rồi có tình cảm với Lương Quí Lộc.

Thời gian gần đây, giữa hai người phát sinh mâu thuẫn. Nhận thấy mối quan hệ không thể kéo dài, chị T. nói lời chia tay với Lộc. Sáng 22/2, sau khi níu kéo không thành, Lộc đã bóp cổ chị T. đến chết và tiếp tục gây án bằng hành động tương tự với con trai của người tình.

Sau khi gây án, Lộc dùng vật nhọn cứa vào vùng cổ đến chảy máu rồi chạy tới bệnh viện để băng bó vết thương. Tại đây, đối tượng khai với nhân viên y tế vết thương do bị cướp tấn công.

Sáng 22/2, chồng cũ đến nhà chị T. để thăm con trai mới phát hiện vợ cũ và con trai đã tử vong nên hô hoán cầu cứu. Vụ việc sau đó được trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an thành phố Bến Cát nhanh chóng đến phong tỏa hiện trường, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương tổ chức khám nghiệm, làm việc với những người liên quan.

Tại hiện trường, thi thể người phụ nữ không mặc quần áo, nằm trên giường. Trong khi đó, bé trai nằm chết dưới nền nhà. Cả hai nạn nhân đều có vết bầm ở vùng cổ.

Vào cuộc điều tra, công an nhanh chóng xác định được nghi can gây án là Lương Quí Lộc đang điều trị vết thương tại bệnh viện nên đã điều động lực lượng đến giám sát. Hiện tại, sức khỏe của đối tượng đã ổn định.

Làm việc với công an, Lộc khai nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết động cơ gây án là do mâu thuẫn tình cảm.

