Vụ cầm kiếm bắt 'tình địch' quỳ tại sân bóng, có thể bị phạt tù

Liên quan đến vụ việc nhóm thanh niên cầm hung khí lao vào sân bóng đá tại Ninh Bình hành hung và đe dọa người mặc áo cầu thủ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tích cực củng cố hồ sơ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Về vụ việc này, trao đổi với PV Tiền Phong, Luật sư Bùi Phan Anh, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, hành vi đe dọa và tấn công của nhóm thanh niên Ninh Bình trên sân bóng đá, nếu gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và an toàn xã hội, có thể bị xử lý hình sự. "Pháp luật bảo vệ tính mạng và sức khỏe của mọi công dân, đặc biệt ở những nơi công cộng. Sân bóng đá là không gian hoạt động thể thao và văn hóa, là nơi mọi người phải tôn trọng lẫn nhau và tuân thủ các quy tắc cộng đồng", Luật sư Phan Anh chia sẻ.

Luật sư Phan Anh phân tích, hành vi đánh người hoặc đe dọa tính mạng, sức khỏe của người khác tại nơi công cộng sẽ được coi là hành vi gây rối trật tự công cộng. Điều này ảnh hưởng đến an toàn công cộng và các quyền lợi hợp pháp của người khác. Tùy theo tính chất và mức độ của vi phạm cũng như hậu quả của hành vi, người thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Việc xử lý hành vi gây rối trật tự công cộng sẽ phụ thuộc vào tính chất của hành vi và hậu quả xảy ra. Nếu hành vi không gây hậu quả nghiêm trọng và không ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự xã hội, mức phạt có thể từ 5-8 triệu đồng theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP.

Luật sư Phan Anh cũng chia sẻ thêm, những hành vi sử dụng hung khí nguy hiểm tại nơi công cộng đã bị xử lý hình sự trong nhiều trường hợp do bị ghi lại và lan truyền trên mạng, gây phẫn nộ trong xã hội. "Trong xã hội văn minh, hành vi dùng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn là không thể chấp nhận, đặc biệt khi gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

“Bên cạnh đó, đối với trường hợp hành vi sử dụng hung khí nguy hiểm đe dọa nạn nhân, nếu việc này lan truyền trên mạng và gây bức xúc dư luận, cơ quan chức năng sẽ xử lý nhóm đối tượng về tội gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ Luật Hình sự, với mức án có thể lên đến 7 năm tù, ông Phan Anh nói.

Luật sư Bùi Phan Anh cũng cho biết thêm, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2024, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, quy định, dao có tính sát thương cao sẽ được coi là vũ khí quân dụng hoặc vũ khí thô sơ, tùy theo mục đích sử dụng.

Cụ thể, dao dùng để thực hiện hành vi phạm tội, gây rối trật tự công cộng hoặc chống đối người thi hành công vụ sẽ được coi là vũ khí thô sơ; Dao dùng để xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người trái pháp luật sẽ được coi là vũ khí quân dụng; Dao sử dụng cho lao động, sản xuất hoặc sinh hoạt hàng ngày không được coi là vũ khí.

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 ngày 22/2, khi phát hiện Tống An Khánh đang chơi bóng tại sân Hưng Phương, xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô, Đinh Quang Minh đã rủ thêm 8 thanh niên khác, từ 2004 đến 2009, đến từ xã Yên Sơn (TP Tam Điệp) và xã Khánh Thượng (huyện Yên Mô), để đến gặp và dằn mặt Tống An Khánh.

Sau đó, Minh cầm theo kiếm cùng 4 người khác xông vào sân bóng tìm Khánh và lôi nạn nhân về phía cuối sân. Tại đây, 2 đối tượng dùng chân tay đánh Khánh, còn Minh cầm kiếm đe dọa, uy hiếp bắt Tống An Khánh quỳ xuống xin lỗi. Sau đó do được mọi người can ngăn, Đinh Quang Minh và các đối tượng rời khỏi hiện trường.

Vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ.