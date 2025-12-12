Vụ bằng đại học nước ngoài của 40 học viên không được công nhận: Bộ GD&ĐT chỉ đạo thanh tra toàn diện

TPO - Ngày 12/12, Bộ GD&ĐT đã họp và xem xét việc thành lập đoàn kiểm tra để kiểm tra toàn diện các hoạt động của Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London. Bộ khẳng định sẽ xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật, xử lý nghiêm các vi phạm theo thẩm quyền.

Liên quan đến vụ việc hơn 40 học viên học đã được cấp bằng đại học của Trường ĐH Liverpool John Moores nhưng không được Bộ GD&ĐT công nhận (Báo Tiền Phong đã thông tin), Bộ GD&ĐT cho biết, ngày 12/12, lãnh đạo Bộ đã họp với các đơn vị chuyên môn của Bộ gồm: Cục Quản lý chất lượng, Cục Hợp tác quốc tế, Vụ Giáo dục Đại học, Văn phòng Bộ và Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên để rà soát, trao đổi, thống nhất phương án xử lý.

Bộ GD&ĐT cho biết, Bộ đã nhận phản ánh liên quan đến việc công nhận văn bằng được cấp theo chương trình liên kết đào tạo giữa Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London với Trường Đại học Liverpool John Moores (Vương Quốc Anh).

Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị công nhận văn bằng do một số người học cung cấp, Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) đã có các văn bản trả lời. Trong đó nêu rõ: "Văn bằng trình độ đại học do Trường Đại học Liverpool John Moores cấp cho các học viên này chưa đủ điều kiện để được công nhận theo quy định hiện hành".

Các học viên phản ánh đến Báo Tiền Phong về việc được cấp bằng đại học nước ngoài không được Bộ GD&ĐT công nhận

Về vụ việc như Báo Tiền Phong thông tin, các đơn vị chuyên môn liên quan của Bộ nhận thấy đây là vấn đề phức tạp, liên quan đến nhiều pháp nhân. Bao gồm: Công ty TNHH Trường Cao đẳng thời trang London - Hà Nội; Học viện Thiết kế và Thời trang London (Hà Nội); Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London (Hà Nội); Học viện Thời trang London; Trường Đại học Liverpool John Moores… Các pháp nhân này có dấu hiệu chưa thực hiện đúng quy định hiện hành về liên kết đào tạo quốc tế.

Bộ đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan báo cáo, cung cấp thêm thông tin về các hoạt động đào tạo, liên kết đào tạo, cấp văn bằng của Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London để xác minh, làm rõ về những vấn đề trên.

Bộ GD&ĐT cũng đang xem xét việc thành lập đoàn kiểm tra để kiểm tra toàn diện các hoạt động của Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London theo phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Bộ GD&ĐT khẳng định sẽ xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo thẩm quyền; đồng thời bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người học trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành.

Bộ GD&ĐT cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ, cung cấp thông tin kịp thời cho các cơ quan báo chí khi có kết quả xác minh, xử lý.