Vụ 30 ly chè "cần ghi tên": Shipper hay người đặt đơn, ai đúng ai sai?

HHTO - Một yêu cầu nhỏ, một lời từ chối và 30 ly chè "cần ghi tên" đã trở thành tâm điểm tranh cãi lớn. Dù các bên đã có động thái khép lại câu chuyện, "phiên tòa online" của netizen vẫn tiếp diễn, đặt ra câu hỏi: Đâu là ranh giới hợp lý giữa yêu cầu dịch vụ và lạm quyền; giữa bảo vệ quyền lợi chính đáng của bản thân và xâm phạm quyền riêng tư của khách hàng?

Câu chuyện "định danh" 30 ly chè

Ngày 16/8, một shipper nhận đơn hàng 30 ly chè từ một nữ nhân viên văn phòng. Sau khi đặt xong, khách hàng nhắn riêng đề nghị shipper ghi tên từng người lên mỗi ly để dễ phân phát. Nam shipper từ chối vì cho rằng yêu cầu này nằm ngoài phận sự công việc của mình.

Sau đó, anh này chụp lại đoạn trò chuyện kèm thông tin cá nhân và số điện thoại của khách rồi đăng lên mạng xã hội. Bài đăng nhanh chóng lan truyền, khiến nữ nhân viên bị cộng đồng mạng "tấn công", công ty nơi cô làm việc phải đối diện làn sóng đánh giá tiêu cực. Còn bản thân anh shipper, chỉ vài ngày sau, đã phải nói lời chia tay công việc gắn bó 2 năm, khép lại hành trình hơn 3.700 đơn hàng.

Nam shipper chia sẻ cảm xúc của bản thân sau khi nghỉ việc.

Ngày 19/8, công ty nơi nữ nhân viên làm việc ra thông báo chính thức: Xác nhận sự việc, tạm đình chỉ nhân viên liên quan và công bố bộ quy tắc ứng xử của doanh nghiệp để tránh tình huống tương tự. Tưởng chừng sự việc đã lắng xuống nhưng mạng xã hội vẫn tiếp tục tranh luận.

"Phiên tòa online" - Ai đúng ai sai?

Ngay khi câu chuyện được chia sẻ, dư luận chia làm hai luồng rõ rệt. Một bên đồng cảm với shipper, cho rằng yêu cầu từ khách hàng thiếu thực tế. Bên còn lại nhấn mạnh hành vi công khai thông tin cá nhân là vi phạm nguyên tắc bảo mật và không thể chấp nhận.

Khi kết quả xử lý được công bố, tranh cãi lại tiếp tục bùng lên. Có ý kiến đặt câu hỏi: "Cả hai đều sai, nhưng tại sao shipper phải mất việc, trong khi khách hàng chỉ tạm bị đình chỉ?". Nhiều người cho rằng công ty xử lý như vậy để bảo vệ hình ảnh thương hiệu hơn là một quyết định thực sự công bằng.

Ý kiến trái chiều của netizen﻿ về câu chuyện 30 ly chè.

Ngược lại, một số ý kiến nhìn nhận đây là quyết định hợp lý. Việc làm lộ thông tin khách hàng bị xem là lỗi nghiệp vụ nghiêm trọng, và việc shipper không thể tiếp tục công việc là điều khó tránh. Câu chuyện từ một tranh cãi nhỏ đã mở rộng thành bàn luận về ranh giới giữa quyền riêng tư, trách nhiệm dịch vụ và sự tương xứng trong xử lý sai phạm.

Góc nhìn vận hành: Shipper không có nhiệm vụ "ghi tên"

Giữa những tranh luận chưa có hồi kết về sự công bằng và trách nhiệm, góc nhìn từ người trong ngành giúp làm rõ bản chất nghiệp vụ. Thay vì chỉ dựa vào cảm xúc đúng - sai, việc phân tích trên khía cạnh chuyên môn cho thấy yêu cầu nào thuộc phạm vi dịch vụ, và đâu là nguyên tắc không thể vượt qua.

Theo anh Mason Ma, chuyên gia quản lý và vận hành trong ngành F&B, yêu cầu của khách hàng trong vụ việc là khó khả thi: "Trong vận hành quán, nếu khách cần phân biệt đồ uống, thông tin này sẽ được nhập trực tiếp vào ứng dụng và in tem theo ghi chú. Shipper không có nghiệp vụ "định danh" cho từng món". Anh cũng lưu ý, việc yêu cầu shipper ghi tên dễ gây nhầm lẫn, tốn thời gian và làm ảnh hưởng đến chất lượng món khi đá tan.

Trong khi đó, dưới góc độ xử lý trách nhiệm, chị Lê Thanh Vân, trưởng nhóm Arbitration (Trọng tài) của một công ty dịch vụ, nhận định: "Shipper đã hoàn thành đúng công việc chính: nhận hàng và giao đến tay khách. Tuy nhiên, việc công khai thông tin khách hàng trên mạng xã hội là hoàn toàn sai và vi phạm nguyên tắc bảo mật".

Chia sẻ thêm kinh nghiệm đặt nước ở văn phòng, chị nói: "Team mình thường chỉ cần một người nhận hàng rồi đối chiếu với danh sách đặt trên file chung hoặc tin nhắn nhóm để chia. Cách này nhanh gọn và không làm gián đoạn công việc của người khác".

Vụ việc có thể đã khép lại, nhưng dư âm vẫn còn. Nó phản chiếu những khoảng trống trong văn hóa ứng xử giữa khách hàng và người làm dịch vụ: khách cần đưa ra yêu cầu hợp lý, còn người cung cấp phải giữ sự chuyên nghiệp, đặc biệt là trong bảo mật thông tin. Điều quan trọng không nằm ở việc "ai đúng, ai sai", mà ở chỗ mỗi người biết đặt mình vào vị trí của người khác để ứng xử văn minh hơn - cả trên mạng xã hội lẫn ngoài đời.