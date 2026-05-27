VTV đổi style đặt tên phim giờ vàng, không còn nắng mưa gió bão thì là gì?

HHTO - Có thể thấy xu hướng đặt tên phim giờ vàng VTV đã có thay đổi, nhưng có ấn tượng hơn trước hay không?

Thời gian vừa qua, rất nhiều khán giả đã than phiền về chuyện phim giờ vàng VTV thiếu sáng tạo trong việc đặt tên. Các biên kịch của VTV dường như có “chấp niệm” với việc phải đưa chữ "nắng" vào tên phim. Tính sơ sơ, chúng ta có Thương Ngày Nắng Về, Hướng Dương Ngược Nắng, Gặp Em Ngày Nắng, Đi Về Miền Có Nắng, Dịu Dàng Màu Nắng và mới nhất là Ngược Đường Ngược Nắng.

Khán giả bội thực với những tên phim có chữ "nắng"

Không chỉ có vậy, phim VTV còn rất đam mê lấn sân sang lĩnh vực dự báo thời tiết khi liên tục đưa các yếu tố thiên nhiên như "mưa", "gió", "cầu vồng", "trời"… vào tên phim như: Hoa Sữa Về Trong Gió, Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, Cầu Vồng Phía Chân Trời, Đi Giữa Trời Rực Rỡ…

Có lẽ vì người xem phàn nàn nhiều quá, các biên kịch VTV đã chuyển hướng đặt tên. Bằng chứng là hai phim mới lên sóng có tên Dưới Ô Cửa Sáng Đèn và Phía Bên Kia Thành Phố không còn nắng, mưa, gió, bão mà liên quan đến... địa điểm.

Phim VTV đã có thay đổi về cách đặt tên

Nhưng khán giả vẫn cho rằng những cái tên mới vẫn chung style nghe rất thơ, mang lại cảm giác chữa lành dễ chịu nhưng chẳng nói được gì về nội dung phim. Nói đúng hơn thì tựa đề kiểu này đặt vào kịch bản nào cũng được, vì thế mà khán giả dù xem hết nhưng rất khó nhớ được tên phim.

Khán giả vẫn thích những tên phim có liên quan đến nội dung

Những tên phim được netizen khen ngợi đều ngắn gọn, liên quan đến nội dung để khán giả nghe tên là liên tưởng được phim kể về cái gì. Chẳng hạn nghe tên Chạy Án là ai cũng hiểu kịch bản kể về chuyện điều tra phá án, Người Phán Xử định vị nhân vật chính phải là người quyền lực có tiếng nói, Về Nhà Đi Con sẽ là chuyện gia đình xúc động, 11 Tháng 5 Ngày sẽ là cột mốc thời gian quan trọng, Đồng Hồ Đếm Ngược là cuộc chạy đua hoàn thành nhiệm vụ nào đó.

Tên phim là điều đầu tiên để người xem hình dung về một bộ phim nào đó. Một tựa đề hấp dẫn có thể khiến khán giả tò mò theo dõi và ngược lại, tên phim chẳng tạo được ấn tượng gì sẽ làm người xem bỏ qua.