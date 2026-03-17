Visual led tại concert ATSH 2025 D-2 gây sốt: Sơn.K chuẩn hoàng tử, TEZ khiến fan nhận nhầm người

Lan Anh

HHTO - Concept Valentine trắng tại Anh Trai Say Hi Concert 2025 gây bão mạng xã hội khi dàn nghệ sĩ xuất hiện như những bạch mã hoàng tử bước ra từ cổ tích, tạo nên “bữa tiệc” visual cùng hiệu ứng LED ấn tượng.

Không chỉ gây chú ý bởi quy mô sân khấu và dàn nghệ sĩ đình đám, concert Anh Trai Say Hi Concert 2025 D-2 lần này còn khiến khán giả mong chờ với concept Valentine lãng mạn.

Ít phút trước giờ biểu diễn, dàn “Anh trai” bất ngờ xuất hiện trong khu vực giao lưu với khán giả. Tất cả đều diện những bộ trang phục trắng đồng bộ, mang phong cách thanh lịch và tinh khôi, tạo nên hình ảnh như những bạch mã hoàng tử bước ra từ cổ tích.

Visual bùng nổ của dàn Anh trai khiến cộng đồng người hâm mộ không ngừng chia sẻ trên mạng xã hội.

Ngay từ những phút đầu mở màn, sân khấu đã ngập tràn sắc trắng tinh khôi đúng với tinh thần Valentine. Ánh sáng LED kết hợp cùng thiết kế trang phục tối giản nhưng tinh tế giúp từng nghệ sĩ nổi bật như những nhân vật bước ra từ thế giới cổ tích. Đây cũng là một trong những concert được đánh giá có phần visual chỉn chu và đồng bộ của chuỗi concert trong vũ trụ Say Hi, khi từng chi tiết từ ánh sáng, màu sắc đến styling đều được tính toán để tạo nên tổng thể đồng nhất.

Trong đó, một trong những khoảnh khắc gây chú ý nhất chính là màn xuất hiện của TEZ. Nam rapper khiến fan bất ngờ khi thay đổi màu tóc sang bạch kim sáng, khiến không ít khán giả thoáng nhìn đã nhầm lẫn anh với RHYDER, bởi kiểu tóc có nhiều điểm tương đồng.

Giao diện mới của TEZ gây bất ngờ

Trong concept trắng chủ đạo của đêm diễn, nhiều nghệ sĩ nhanh chóng ghi điểm với khán giả nhờ visual nổi bật. Đáng chú ý, Sơn.K gây ấn tượng khi xuất hiện với phong cách quen thuộc từng được anh mang lên sân khấu trong solo concert Yêu Yêu Yêu Thương Thương Thương trong chương trình trước đó. Lần tái hiện này tiếp tục giúp nam nghệ sĩ khẳng định hình ảnh lãng tử đặc trưng, khi trang phục trắng được kết hợp cùng thần thái biểu diễn nhẹ nhàng nhưng cuốn hút.

Sơn.K chuẩn hoàng tử bước ra từ trong truyện.
Bên cạnh đó, Jaysonlei﻿ lại mang đến hình ảnh “hoàng tử nổi loạn” với phong cách phóng khoáng và cá tính hơn. Nguồn: @camera_ochuot

Trong khi đó, JeyB và Hải Nam lại mang đến hình tượng trưởng thành và sắc nét hơn. Với gương mặt góc cạnh cùng thần thái, cả hai được nhiều khán giả ví như những tổng tài ngôn tình. Sự đối lập giữa vẻ lãng tử và phong thái mạnh mẽ tạo nên bảng màu visual đa dạng cho toàn bộ dàn nghệ sĩ.

Dù cùng lựa chọn concept trang phục trắng làm chủ đạo, mỗi nghệ sĩ lại mang đến một màu sắc và thần thái riêng, tạo nên bức tranh visual đa dạng trên sân khấu Anh Trai Say Hi Concert 2025.

Trước khi concert chính thức diễn ra, khu vực xung quanh địa điểm tổ chức đã trở nên sôi động từ rất sớm. Theo ghi nhận của phóng viên tại Sân vận động Mỹ Đình, ngay từ khoảng 8 giờ sáng, nhiều nhóm khán giả đã bắt đầu tập trung trước cổng để chờ vào khu vực sự kiện. Không khí háo hức lan tỏa khi hàng dài người hâm mộ kiên nhẫn xếp hàng, trò chuyện và chuẩn bị cho đêm nhạc được mong chờ.

Dù có nhiều thay đổi sát giờ G, concert Anh Trai Say Hi Concert 2025 vẫn nhận được sự quan tâm. Ảnh: Thu Huyền

Dù thiếu vắng Anh trai Vũ Cát Tường, Cody Nam Võ và MC Trấn Thành, đêm diễn Day 2 đã khép lại đầy cảm xúc. Bất chấp tiết trời sương lạnh, đa số khán giả Thủ đô đã ở lại tới những phút cuối để lắng nghe những lời chia sẻ, tự sự của 28 nghệ sĩ. Trước khi chia tay, khán giả hô vang "Day 3", mong dàn Anh trai mùa 2 sẽ một lần nữa có dịp hội tụ trên sân khấu.

