VinFast EC Van lần đầu lộ ảnh nội thất

TPO - Hình ảnh rò rỉ nội thất của VinFast EC Van cho thấy các chi tiết trong khoang lái có mức độ hoàn thiện cao để chuẩn bị bước vào giai đoạn thương mại hóa.

Thời gian gần đây, những hình ảnh về mẫu xe tải điện VinFast EC Van xuất hiện công khai liên tục được lan truyền trên các trang mạng xã hội và diễn đàn ô tô. Mới đây nhất, trên các nền tảng này tiếp tục xuất hiện hình ảnh một chiếc VinFast EC Van được đưa về đại lý với ngoại hình không có lớp ngụy trang.

Không chỉ thấy rõ ngoại thất, nội thất của xe cũng được hé lộ. Cụ thể, VinFast EC Van có khoang lái được thiết kế theo hướng đơn giản, thực dụng với hai ghế bọc nỉ điều chỉnh cơ, chìa khóa cơ và phanh tay dạng cần kéo truyền thống.

Khu vực trung tâm bảng táp-lô tích hợp một đầu radio phục vụ giải trí cơ bản, trong khi phần táp-lô có thiết kế phân tầng kèm nhiều vị trí để vật dụng nhỏ. Cabin sử dụng vật liệu cơ bản, không có thảm sàn, ốp cửa trơn và không xuất hiện yên ngựa ở giữa hai ghế trước.

EC Van có vô-lăng hai chấu đi kèm cần số dạng cần gạt giống hệt loại trên VinFast VF 3. Cụm phím chức năng, cửa gió và các núm chỉnh điều hòa cũng có thiết kế tương đồng, cho thấy hai mẫu xe có thể dùng chung nền tảng.

Dẫu vậy, theo giới tư vấn bán hàng, chiếc xe màu đỏ lộ diện mới đây vẫn chưa phải phiên bản thương mại chính thức của EC Van.

Trước đó, EC Van nhiều lần được bắt gặp chạy thử trên đường phố. Lần gần nhất, mẫu xe này lộ diện trong nhà máy của VinFast và để lộ khoang hàng phía sau.

Chiếc xe van điện có thiết kế dáng khối hộp, kính lái và đuôi xe dựng, cửa sổ vuông vức. Cản trước và sau được ốp nhựa đen nhám.

Thiết kế đèn trước khá giống mẫu VF 3 trong khi đèn hậu được đặt dọc. Bên cạnh đó, EC Van cũng sử dụng bộ mâm sắt không ốp để tiết kiệm chi phí. Mẫu xe này có giá bán từ 285 triệu đồng (đã bao gồm pin).

Nhưng dựa vào các các chi tiết ngoại thất và trong cabin được làm khá chỉn chu, có thể dự đoán mẫu VinFast EC Van đang đi tới những khâu hoàn thiện cuối cùng trước khi được bán ra thị trường. Theo kế hoạch, mẫu xe tải nhỏ này sẽ được bàn giao chính thức trong tháng 11 này.

Sau khi ra mắt chính thức, VinFast EC Van sẽ trám vào phân khúc xe tải van có khối lượng hàng chuyên chở khoảng 600 kg mà Suzuki Blind Van để lại hơn hai năm qua. Hai mẫu xe này dù khác biệt về thiết kế và hệ truyền động, nhưng đều hướng đến nhóm khách hàng cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp muốn một mẫu xe nhỏ gọn, chuyên chở hàng hóa hạng nhẹ, hoạt động chủ yếu trong đô thị.