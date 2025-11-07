VinFast VF 6 bản giới hạn đang rao bán tại Việt Nam có gì đặc biệt?

TPO - Mẫu VinFast VF 6 Plus Limited được bổ sung thêm một số trang bị và tính năng so với bản tiêu chuẩn.

Mới đây, nhiều đại lý ô tô VinFast rao bán mẫu VF 6 Plus phiên bản đặc biệt US Limited. Một số tư vấn bán hàng cho biết đây là phiên bản xuất Mỹ, chỉ phân phối giới hạn 1.000 chiếc ở thị trường trong nước.

So với bản VF 6 Plus đang bán trên thị trường, ngoại thất của VF 6 Plus Limited gần như không đổi. Xe vẫn sở hữu đèn pha LED cùng dải đèn định vị ban ngày dạng cánh chim đặc trưng, la-zăng 19 inch, đèn/gạt mưa tự động và gương chiếu hậu chỉnh/gập điện.

Điểm khác biệt dễ nhận thấy nằm ở đèn phản quang nhỏ gắn ở bên hông theo tiêu chuẩn ô tô Mỹ, với màu vàng hổ phách phía trước và màu đỏ phía sau.

VF 6 bản xuất Mỹ có cặp đèn nhỏ hai bên đầu xe và đuôi xe, mục đích để tăng khả năng nhận diện phương tiện. Ảnh: Đại lý VinFast.

Hốc hút gió trung tâm có khả năng tự động đóng/mở giúp cải thiện hiệu suất vận hành cho chiếc xe điện ở điều kiện nhiệt độ thấp. Bản VF 6 Plus Limited cũng sử dụng bộ lốp 4 mùa thay vì lốp mùa hè như phiên bản Plus hiện hành.

Về nội thất, phiên bản VF 6 Plus Limited được nâng cấp hệ thống âm thanh từ 6 lên 8 loa. Ghế lái có sưởi, ghế phụ chỉnh điện 6 hướng thay vì chỉnh cơ 4 hướng như bản Plus, đồng thời bổ sung túi khí trung tâm hàng ghế trước.

Đáng chú ý, VF 6 Plus Limited được bổ sung trần kính toàn cảnh giống VF 7 Plus và VF 9 Plus, đi kèm tấm che nắng có thể tháo rời. Các trang bị còn lại gồm màn hình cảm ứng 12,9 inch kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, màn hình HUD, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, phanh tay điện tử có Auto Hold, dãy phím chuyển số điện tử được giữ nguyên.

Ở phương diện an toàn, VF 6 Plus Limited được bổ sung cảnh báo dây an toàn cho cả 5 ghế, đồng thời trang bị 4 cảm biến trước và 2 cảm biến bên hông phía sau.

Hệ thống 8 túi khí, camera 360 độ và loạt tính năng trợ lái tiên tiến (ADAS) như kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động trước/sau, hỗ trợ giữ làn đường... giống hệt VF 6 Plus.

Xe tiếp tục được lắp một mô-tơ điện ở cầu trước sản sinh công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 310 Nm, đi kèm pin LFP 59,6kWh cho tầm hoạt động tối đa 460 km (theo chuẩn NEDC).

Đáng chú ý, do là bản sản xuất theo tiêu chuẩn Mỹ nên VF 6 Plus Limited được trang bị cổng sạc CCS1 thay vì CCS2 như VF 6 Plus. Công suất sạc AC tiêu chuẩn của bản này là 11kW, thay vì là tùy chọn, giúp giảm thời gian nạp pin khi cắm bộ sạc tại nhà.

Cổng sạc CCS1 với bộ chuyển đổi trên VF 6 Plus Limited.

Đổi lại, người dùng cần sử dụng một bộ chuyển đổi cổng sạc để có thể kết nối các trạm sạc tiêu chuẩn CCS2 ở Việt Nam. Phụ kiện này được nhà sản xuất cung cấp kèm theo xe.

Đáng chú ý, dù có một số trang bị bổ sung nhưng VinFast VF 6 Plus Limited có giá không đổi so với VF 6 Plus, niêm yết ở mức 749 triệu đồng. Sau khi áp dụng chính sách ưu đãi từ hãng và nhà phân phối, giá thực tế của xe được đưa xuống còn 719 triệu đồng.