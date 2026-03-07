Vinaconex làm ăn ra sao dưới thời cựu Chủ tịch Nguyễn Hữu Tới vừa bị bắt?

TPO - Năm 2025, Vinaconex báo lãi hơn 4.100 tỷ đồng - mức cao nhất nhiều năm, nhưng phần lớn đến từ nguồn thu tài chính sau thương vụ thoái vốn dự án Cát Bà Amatina, trong khi đó các khoản phải thu và cho vay ngắn hạn tăng vọt. Ông Nguyễn Hữu Tới - cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinaconex - vừa bị bắt, là một trong những cổ đông sáng lập doanh nghiệp này.

Vai trò ông Nguyễn Hữu Tới

Ngày 7/3, Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, mã chứng khoán: VCG) gửi công bố thông tin bất thường đến Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM.

Vinaconex cho biết đơn vị nhận được thông báo của Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an về việc bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hữu Tới - Phó Tổng Giám đốc, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Vinaconex và ông Dương Văn Mậu - Phó Tổng Giám đốc Vinaconex - để điều tra về hành vi vi phạm đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Hữu Tới có nhiều năm gắn bó và giữ các vị trí quản lý cao cấp tại Vinaconex trước khi trở thành Chủ tịch HĐQT từ cuối tháng 7/2024. Ông được bầu vào HĐQT Vinaconex từ đầu năm 2019. Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2025 còn cho biết ông Tới là một trong những cổ đông sáng lập tại Vinaconex.

Ngày 13/2/2026, Vinaconex công bố thay đổi vị trí lãnh đạo cấp cao, miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Hữu Tới, giao vị trí này cho ông Trần Đình Tuấn.

Theo hồ sơ dự thầu dự án sân bay Long Thành, Vinaconex là 1 trong những doanh nghiệp thuộc Liên danh VIETUR - nhà thầu trúng gói thầu trị giá 35.000 tỷ đồng thi công và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách tại sân bay Long Thành, đây là gói thầu lớn nhất dự án này, do Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư.

Liên danh VIETUR gồm 10 doanh nghiệp do IC ISTAS (Thổ Nhĩ Kỳ) làm thành viên đứng đầu. Các thành viên Việt Nam trong liên danh gồm Ricons, Newtecons, SOL E&C, Vinaconex, Tổng Công ty Xây dựng số 1 (CC1), Hancorp, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn, Phục Hưng Holdings và ATAD.

Ngày 24/8/2023, ACV công bố liên danh Vietur trúng thầu gói 5.10, lúc này ông Nguyễn Hữu Tới là thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Vinaconex.

Liên quan tới ACV, ngày 5/3 vừa qua, ACV thông tin nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an về việc bắt tạm giam ông Vũ Thế Phiệt - Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Tiến Việt - thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc ACV. Hai bị can bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo buộc nhận tiền để tạo điều kiện cho nhà thầu trúng thầu.

Được biết, tham gia đấu thầu gói thầu 5.10 nhà ga sân bay Long Thành có 3 liên danh, gồm: Hoa Lư, Vietur và CHEC-BCEG-Vietnam Contractors. Sau khi ACV công bố kết quả, xác định liên doanh VIETUR trúng thầu, liên danh Hoa Lư gửi nhiều văn bản kiến nghị liên quan đến năng lực nhà thầu và quá trình chấm thầu. Một trong những nội dung đáng chú ý tại kiến nghị, liên danh Hoa Lư nêu: “Chúng tôi có bằng chứng cho thấy thành viên đứng đầu của Liên danh Vietur đã vi phạm quy định về đấu thầu và không đủ tiêu chuẩn để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật gói thầu 5.10”.

Khi đó, ACV phản hồi rằng việc đánh giá hồ sơ dự thầu được thực hiện đúng trình tự, thủ tục của pháp luật về đấu thầu. ACV đánh giá hồ sơ kỹ thuật của nhà thầu kỹ lưỡng, công tâm và trung thực.

Lợi nhuận của Vinaconex đến từ đâu?

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025 của Vinaconex ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.651 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 4.731 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Dù giá vốn giảm giúp lợi nhuận gộp đạt 538,6 tỷ đồng, cao hơn mức 517 tỷ đồng cùng kỳ, nhưng chi phí vận hành gia tăng đáng kể.

Sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 474,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, khoản lỗ khác gần 46,5 tỷ đồng đã kéo lợi nhuận trước thuế quý IV còn 428,3 tỷ đồng. Kết thúc quý cuối năm, Vinaconex ghi nhận lợi nhuận sau thuế 347 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù quý cuối năm không quá nổi bật nhưng lũy kế cả năm 2025, Vinaconex vẫn ghi nhận doanh thu thuần 16.064 tỷ đồng, tăng khoảng 25% so với năm 2024. Đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính đạt tới 3.584 tỷ đồng, tăng hơn 10 lần so với mức 333 tỷ đồng của năm trước. Trong đó, 3.075 tỷ đồng đến từ lãi chuyển nhượng công ty con, công ty liên kết. Theo đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 4.537 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần cùng kỳ.

Lãi chuyển nhượng công ty con, công ty liên kết ghi nhận hơn 3.075 tỷ đồng, cao đột biến so với 123 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Quý III/2025, Vinaconex đã hoàn tất thoái toàn bộ 51% cổ phần tại CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (VCR) - chủ đầu tư dự án Cát Bà Amatina có quy mô hơn 172ha.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2025 đạt 4.129 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 3.932 tỷ đồng, tăng hơn 4 lần so với năm trước. Đây là mức lợi nhuận cao nhất của Vinaconex trong nhiều năm trở lại đây.

Xuất hiện khoản cho vay hơn 6.100 tỷ đồng

Tại ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Vinaconex đạt 31.529 tỷ đồng, tăng hơn 2.000 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, đáng chú ý, các khoản phải thu ngắn hạn tăng mạnh lên 12.330 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần so với mức 5.857 tỷ đồng đầu năm.

Khoản phải thu về cho vay ngắn hạn lên tới 6.139 tỷ đồng, trong khi đầu năm chỉ ở mức 645 tỷ đồng, tức tăng gần 10 lần sau một năm. Báo cáo tài chính không thuyết minh chi tiết danh tính các bên vay cũng như mục đích của các khoản cho vay này. Ngoài ra, phải thu ngắn hạn khác cũng tăng lên hơn 2.251 tỷ đồng, trong khi khoản trả trước cho người bán vẫn duy trì quy mô lớn hơn 1.513 tỷ đồng.

Vinaconex báo lãi kỷ lục trong năm 2025.

Về phía nguồn vốn, tại thời điểm cuối năm 2025, nợ phải trả của Vinaconex ở mức gần 18.954 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm 15.911 tỷ đồng, tăng hơn 23% so với đầu năm, chủ yếu do gia tăng các khoản phải trả người bán và vay ngắn hạn.

Ở chiều ngược lại, nợ dài hạn giảm mạnh xuống còn 3.043 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 44% so với đầu năm, chủ yếu do doanh nghiệp giảm dư nợ vay dài hạn ngân hàng.

Trên thị trường chứng khoán, VCG khép lại phiên cuối tuần qua với mức tăng 1,78%, lên 20.050 đồng/cổ phiếu. Trong 1 tháng qua, cổ phiếu tăng hơn 10%. Hồi cuối tháng 1, VCG từng trải qua những phiên giảm sàn, bị bán mạnh với hàng triệu đơn vị nằm sàn, đẩy lùi giá cổ phiếu VCG “chạm đáy” về mức 18.200 đồng vào ngày 6/2 - mức thấp nhất kể từ đầu năm.