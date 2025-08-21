Viettel khơi dậy tự hào dân tộc qua 'Sao nhập ngũ concert'

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) trân trọng thông báo sự kiện văn hóa mang tầm vóc quốc gia “Sao nhập ngũ Concert”, diễn ra vào 19h ngày 24/8/2025 tại Công viên Sáng Tạo, Đường Lương Định Của, TP. Hồ Chí Minh, với chủ đề “Giao điểm tự hào”.

Đây là hoạt động trọng điểm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhằm tôn vinh truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ, đồng thời khẳng định vai trò của Viettel trong việc xây dựng công nghiệp văn hóa theo chỉ thị 30 của Thủ tướng Chính phủ.

Không chỉ là sự kiện nghệ thuật đơn thuần, “Sao nhập ngũ Concert” mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, tiếp nối tinh thần ái quốc từ các sự kiện quốc gia thu hút sự chú ý của đông đảo người dân và được Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao trong thời gian qua.

Hòa chung không khí mừng đại lễ 2/9, “Sao nhập ngũ Concert” quy tụ gần 30 nghệ sĩ hàng đầu, bao gồm Hòa Minzy, Soobin, Trúc Nhân, Chi Pu, Jun Phạm, Thanh Duy, Huỳnh Lập, Kỳ Duyên… và bộ đôi Đinh Hà Uyên Thư - SlimV, những đạo diễn âm thanh và sân khấu đã tạo dấu ấn với các màn trình diễn mang bản sắc dân tộc trong suốt hơn hai năm qua.

Với sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại, “Sao nhập ngũ concert” tái hiện hình ảnh bộ đội Cụ Hồ, khơi dậy tinh thần kỷ luật, hy sinh và khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ. Sân khấu được thiết kế công phu với công nghệ âm thanh và ánh sáng tiên tiến, hứa hẹn mang đến trải nghiệm văn hóa sống động, đậm chất Việt Nam.

Là một phần của chương trình truyền hình thực tế “Sao nhập ngũ” – phát sóng trên QPVN, HTV7 và các nền tảng số, thu hút hàng tỉ lượt xem qua 16 mùa từ năm 2017, “Sao nhập ngũ” không chỉ mang đến những câu chuyện chân thực về cuộc sống quân ngũ mà còn là cầu nối chuyển giao giá trị giữa các thế hệ, tiếp thêm động lực cho lớp trẻ phát huy truyền thống anh dũng, kiên cường của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong chiến đấu và bảo vệ tổ quốc.

Trong khi cả nước hướng về Hà Nội để tham gia các sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, “Sao nhập ngũ Concert” tại TP. Hồ Chí Minh mang đến một không gian văn hóa ý nghĩa, tạo sự cân bằng và cơ hội để người dân miền Nam hòa mình vào không khí đại lễ.

Đây là bước đi chiến lược của Viettel, khẳng định vai trò của TP. Hồ Chí Minh – thành phố mang tên Bác – trong hành trình phát triển văn hóa quốc gia. Concert không chỉ là món ăn tinh thần mà còn là một diễn đàn văn hóa, kết nối tinh thần dân tộc từ Bắc chí Nam, góp phần xây dựng một Việt Nam giàu mạnh, đoàn kết và nhân văn.

Ngoài việc đóng góp trong lĩnh vực văn hóa, Viettel còn tham gia tích cực vào chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Bắt đầu bằng việc khởi công Trung tâm Dữ liệu và Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển (R&D) với tổng vốn đầu tư 1 tỷ USD vào ngày 19/8 vừa qua.

Từ ngày 28/8 đến 5/9, Viettel tham gia triển lãm các sản phẩm công nghệ dân sự và quân sự tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Đông Anh, Hà Nội. Các khí tài quân sự do Viettel nghiên cứu, phát triển và cải tiến cũng trong danh sách phục vụ nhiệm vụ diễu binh, diễu hành trong ngày 2/9.