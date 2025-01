VietCredit công bố BCTC Q4/2024: Lợi nhuận quay lại sau chuyển đổi số

Báo cáo tài chính Quý 4/2024 của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit – mã CK: TIN) ghi nhận kết quả tích cực khi lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 69,6 tỷ đồng.

Mới đây, VietCredit đã công bố Báo cáo tài chính Quý 4/2024, mang đến nhiều tín hiệu tích cực về hoạt động kinh doanh và quá trình chuyển đổi số.

Đến ngày 31/12/2024, tổng tài sản của công ty đạt 8.163 tỷ đồng, tăng mạnh 81% so với mức 4.489 tỷ đồng cuối Quý 3, chủ yếu đến từ danh mục cho vay khách hàng. Chi phí hoạt động trong Quý 4 được ghi nhận ở mức 115 tỷ đồng, tăng 14% so với Quý trước, nhưng lại giảm gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ việc tái cơ cấu hoạt động, cải tiến quy trình và chuyển đổi mô hình kinh doanh truyền thống.

So với cùng kỳ năm trước, quỹ dự phòng rủi ro tín dụng của công ty đã giảm 36%, dự phòng rủi ro cho vay khách hàng giảm 6%, và dự phòng rủi ro từ chứng khoán đầu tư giảm 23%. Điều này cho thấy hiệu quả trong việc xử lý nợ xấu từ các sản phẩm cũ, đồng thời giữ tỷ lệ nợ xấu từ các sản phẩm số mới ở mức thấp, phù hợp với chiến lược quản trị rủi ro đã được định hướng.

VietCredit ghi nhận thu nhập thuần từ lãi đạt 203,2 tỷ đồng, tăng trưởng 28% so với cùng kỳ năm trước và tăng 13% so với Quý 3. Lãi thuần từ các hoạt động khác tăng 57% ở mức 141 tỷ đồng. Lợi nhuận từ mảng kinh doanh ngoại hối cũng tăng trưởng mạnh mẽ, đạt mức 135%.

Kết thúc Quý 4, dư nợ cho vay khách hàng của công ty chạm mốc gần 6.300 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng thời điểm năm 2023. VietCredit đã thành công trong việc đưa nguồn tín dụng tiếp cận được tệp khách hàng tiềm năng bằng phương thức số hóa, thông qua việc hợp tác với các nền tảng lớn như Momo, Fiza (Zalo), Viettel Money,.. Nhờ đó, các sản phẩm số đóng góp 22% vào tổng dư nợ cho vay của doanh nghiệp.

Kết quả kinh doanh Quý 4/2024 của VietCredit ghi nhận những dấu hiệu khả quan và tích cực. Theo đó, Công ty chuyển từ lỗ 36,5 tỷ đồng trong Quý 3/2024 sang lãi 69,6 tỷ đồng trong Quý 4/2024, tăng mạnh 290%, tuy vẫn giảm 55% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy hoạt động kinh doanh của Công ty đang chuyển biến tích cực sau những nỗ lực tái cấu trúc và chuyển đổi số quyết liệt.

Theo như thông tin mà đại diện VietCredit chia sẻ, năm vừa qua doanh nghiệp đã dồn toàn lực vào chuyển đổi số, hiện đại hoá cơ sở hạ tầng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự. Tiêu biểu có thể kể đến sự ra mắt dịch vụ vay tiêu dùng trực tuyến Tin Vay trên nhiều đối tác lớn, nâng cấp ứng dụng VietCredit. Trong năm 2025, doanh nghiệp này dự kiến tiếp tục mở rộng Tin Vay cho nhiều đối tượng cá nhân, người lao động hơn nữa và ra mắt Tin Vay Biz dành cho khách hàng hộ kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đáng nói, sản phẩm thẻ tín dụng số mới tích hợp nhiều tính năng ưu việt, hiện đại sẽ dự kiến triển khai trong năm 2025.

Thành quả đạt được trong năm 2024 vừa qua cho thấy VietCredit đang đi đúng hướng trong việc tái cấu trúc, đổi mới mô hình hoạt động, mở rộng tệp khách hàng và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Ngoài ra, việc quản lý rủi ro tài chính hiệu quả và tối ưu hóa chi phí đã góp phần không nhỏ vào việc cải thiện lợi nhuận. Chính vì vậy, Báo cáo tài chính Quý 4/2024 của VietCredit cũng thể hiện những con số đầy triển vọng và tiềm năng phát triển trong năm tới.