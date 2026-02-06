'Việt Nam vừa trải qua một trong những năm thiên tai khốc liệt nhất'

- Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến: Trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, có nhiều thông tin trái chiều nhau liên quan đến vai trò của thuỷ điện? Trong đó có ý kiến cho rằng, có tình trạng lũ chồng lũ?
- GS, TS. Nguyễn Quốc Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam:
Dưới góc độ chuyên môn, thủy điện không phải là "vị cứu tinh" tuyệt đối nhưng chắc chắn không phải là "thủ phạm" gây lũ. Thực tế, hồ chứa là công cụ kỹ thuật chiến lược có khả năng cắt giảm từ 60-90% đỉnh lũ, tạo ra "giờ vàng" quý giá cho hạ du sơ tán. Hiện tượng "lũ chồng lũ" thường bị hiểu lầm, thực chất nó bắt nguồn từ các hình thái thiên tai cực đoan liên tiếp.
Khi hồ đã đầy, để bảo vệ an toàn đập, buộc phải vận hành xả lượng nước bằng lượng nước đổ về (Qxả=Qđến). Áp lực này khi cộng hưởng với đỉnh lũ sông nhánh và triều cường trong điều kiện lòng sông thoát lũ hạn chế sẽ khiến nước dâng nhanh. Để tối ưu hóa mặt tích cực, chúng ta cần chuyển dịch sang quản trị thông minh bằng cách minh bạch hóa dữ liệu qua hệ thống hỗ trợ ra quyết định (DSS) và quản lý rủi ro tổng thể toàn lưu vực thay vì chỉ tập trung vào thân đập.
- Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến: Làm thế nào để hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, Doanh nghiệp và Người dân?
- GS.TS Nguyễn Quốc Dũng:
Để giải bài toán này, cần chuyển từ tư duy mệnh lệnh hành chính sang cơ chế "đối tác chia sẻ rủi ro" dựa trên 3 trụ cột.
Thứ nhất, lấy công nghệ làm "trọng tài" qua hệ thống hỗ trợ ra quyết định (DSS) và bản đồ ngập lụt động để người dân giám sát trực tiếp, xóa bỏ nghi ngờ và chủ động ứng phó.
Thứ hai, xây dựng thể chế linh hoạt cho doanh nghiệp bằng cách cho phép hạ mực nước hồ đón lũ sớm trước 72 giờ để giảm sốc lũ cho hạ du, đồng thời áp dụng cơ chế "tích nước bù" để đảm bảo kinh tế cho hồ chứa.
Thứ ba, Nhà nước cần đóng vai trò điều tiết hạ tầng thông qua việc nạo vét luồng lạch cửa sông và thúc đẩy bảo hiểm rủi ro thiên tai. Sự hài hòa chỉ đạt được khi doanh nghiệp coi cắt lũ là trách nhiệm lâu dài, người dân tin tưởng hồ chứa là "lá chắn" và Nhà nước dùng công nghệ để điều phối công bằng.
Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong:
Việt Nam vừa trải qua một trong những năm thiên tai khốc liệt nhất khi gần 3/4 diện tích cả nước hứng chịu mưa lũ lịch sử, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Thiên tai đã làm 468 người chết và mất tích, thiệt hại kinh tế ước gần 100.000 tỷ đồng. Thực tế đau xót này cho thấy tác động ngày càng rõ rệt của biến đổi khí hậu, với các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện dày hơn, mạnh hơn và khó dự báo hơn.
Những trận mưa kỷ lục, lũ chồng lũ, bão mạnh trái quy luật đã đặt hệ thống hạ tầng phòng chống thiên tai, đặc biệt là các công trình thủy điện, trước những thách thức chưa từng có. Điều đó đòi hỏi phải thay đổi tư duy phát triển thủy điện theo hướng hài hòa hơn, lấy an toàn con người và hệ sinh thái làm ưu tiên hàng đầu. Quy trình vận hành hồ chứa cần được cập nhật linh hoạt theo các kịch bản khí hậu mới, tính đến những tình huống cực đoan nhất.
Bên cạnh đó, yêu cầu phối hợp liên ngành, liên vùng và minh bạch thông tin ngày càng trở nên cấp thiết. Việc chia sẻ dữ liệu dự báo, cảnh báo sớm và thông tin vận hành hồ chứa cần kịp thời, thống nhất, dễ tiếp cận để chính quyền và người dân hạ du chủ động ứng phó.
Xuất phát từ thực tiễn nói trên, tại Đắk Lắk - địa phương chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ vừa qua, Báo Tiền Phong tổ chức tọa đàm “Thủy điện và bài toán phát triển bền vững hậu bão lũ lịch sử”. Tọa đàm kỳ vọng trở thành diễn đàn đối thoại thẳng thắn, đa chiều, nơi các cơ quan quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp, người dân và báo chí cùng nhìn thẳng vào thực tế, phân tích nguyên nhân, đề xuất giải pháp, góp phần hướng tới phát triển thủy điện an toàn, bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu.
Chiều 6/2, Báo Tiền Phong tổ chức Tọa đàm: “Thủy điện và bài toán phát triển bền vững hậu bão lũ lịch sử”, tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.