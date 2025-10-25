Việt Nam – Phần Lan thúc đẩy hợp tác trong dự báo khí tượng thuỷ văn

TPO - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam, đại diện Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Cơ quan Khí tượng Phần Lan đã ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu, phát triển công nghệ cảnh báo, dự báo khí tượng thuỷ văn.

Chiều ngày 22/10, tại Thủ đô Helsinki - Phần Lan, GS.TS Trần Hồng Thái, Phó Chủ tịch thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) đã có buổi làm việc với GS.TS Sami NIEMELÄ, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Khí tượng Phần Lan (FMI).

Hai bên cùng chia sẻ thực tiễn và kinh nghiệm trong triển khai nhiệm vụ quốc gia về nghiên cứu và phát triển công nghệ dự báo khí tượng, cảnh báo thiên tai và thảo luận cơ hội phát triển hợp tác.

Hai bên đã thống nhất và ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm thiết lập cơ sở triển khai các hoạt động hợp tác gồm nghiên cứu và khảo sát chung về khí tượng, hải dương học, và khoa học trái đất; phát triển và chia sẻ mô hình, dữ liệu và thiết bị đo đạc khí quyển và đại dương; trao đổi nhà khoa học, nhà nghiên cứu, giảng viên và sinh viên.

Hai bên cũng sẽ phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, lớp học chuyên đề, trường khoa học; nghiên cứu ứng dụng vệ tinh viễn thám và tích hợp dữ liệu phục vụ dự báo và dịch vụ khí hậu; thiết lập và vận hành mạng lưới quan trắc, bao gồm hệ thống giám sát biển và ven bờ; trao đổi thông tin khoa học, ấn phẩm và kinh nghiệm nghiên cứu và đổi mới công nghệ.

GS.TS Trần Hồng Thái, Phó Chủ tịch thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) và GS.TS Sami NIEMELÄ, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Khí tượng Phần Lan (FMI) ký kết Biên bản ghi nhớ.

Thỏa thuận hợp tác có hiệu lực trong 5 năm là tiền đề để VAST và FMI tiếp tục xây dựng và triển khai dự án cụ thể với các mục tiêu, trách nhiệm và kết quả định hướng phù hợp với quy trình nội bộ của mỗi bên và các điều ước quốc tế mà hai nước là thành viên.

Hợp tác này mở ra cơ hội để hai cơ quan nghiên cứu quốc gia của Việt Nam và Phần Lan cùng phối hợp và bổ trợ lẫn nhau trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng về các lĩnh vực mạng lưới quan trắc, đồng hóa dữ liệu, mô hình hóa và ứng dụng vệ tinh.

Đây cũng là một trong những hoạt động triển khai nội dung “Hợp tác khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” trong Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Phần Lan, góp phần tăng cường kết nối giữa các đơn vị nghiên cứu quốc gia của Việt Nam và Phần Lan, thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ, phục vụ hiệu quả cho mục tiêu sáng tạo và phát triển bền vững mà hai quốc gia đang cùng đang quan tâm và cam kết thực hiện.

Việt Nam đang hứng chịu thiên tai ngày càng dị thường và khốc liệt. Ảnh: Ngập lụt kỷ lục tại Thái Nguyên do bão Matmo gây ra những ngày đầu tháng 10/2025.

Cơ quan Khí tượng Phần Lan được thành lập năm 1838, là một trong những cơ quan khí tượng quốc gia lâu đời và uy tín nhất châu Âu, có nhiệm vụ quan trắc khí quyển, biển và không gian; nghiên cứu khí tượng, khí hậu, chất lượng không khí và vật lý môi trường đồng thời cung cấp dịch vụ dữ liệu, cảnh báo và dự báo phục vụ an toàn giao thông, hàng hải, hàng không và bảo vệ môi trường.

FMI hiện là thành viên tích cực của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), Cơ quan vệ tinh khí tượng châu Âu (EUMETSAT) và nhiều mạng lưới nghiên cứu quốc tế khác.

Với thế mạnh về quan trắc tự động, viễn thám, và mô hình dự báo khí hậu, FMI là đối tác tin cậy của nhiều cơ quan khí tượng và Viện Hàn lâm, Tổ chức nghiên cứu khoa học quốc gia trên thế giới trong nghiên cứu, ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng nghiên cứu cơ bản về khoa học tự nhiên và phát triển công nghệ, cung cấp luận cứ khoa học cho công tác quản lý khoa học, công nghệ và xây dựng chính sách, chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội cũng như đào tạo nhân lực khoa học, công nghệ có trình độ cao.

Việc thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực khí tượng thuỷ văn có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam đang đối mặt với thiên tai ngày càng dị thường và khốc liệt.

Tính riêng từ đầu năm nay đến 11h ngày 9/10, thiên tai trên cả nước đã khiến 238 người chết và mất tích, 367 người bị thương, tổng thiệt hại ước tính gần 34 nghìn tỷ đồng.

Chỉ tính riêng hai cơn bão Bualoi (đổ bộ cuối tháng 9) và bão Matmo (đổ bộ đầu tháng 10) đã gây thiệt hại nặng nề suốt từ khu vực miền Trung đến miền Bắc, riêng Thái Nguyên ghi nhận lũ lụt kỷ lục, vượt qua cả lũ lụt do siêu bão Yagi gây ra trong tháng 9/2024.