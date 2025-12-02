Việt Nam - Lào củng cố quan hệ đặc biệt, tạo động lực mới cho hợp tác chiến lược

TPO - Việt Nam - Lào khẳng định, "quan hệ giữa hai nước là mối quan hệ mẫu mực, thủy chung, trong sáng, hiếm có; là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng mỗi nước và tài sản chung vô giá của hai Đảng, hai dân tộc, cần được gìn giữ, phát huy và truyền lại cho các thế hệ sau", Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường nói.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường.

Tuyên bố trên được Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường đưa ra khi trả lời phỏng vấn nhân kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào.

Năm nay, Kỳ họp lần thứ 48 của Uỷ ban liên Chính phủ không chỉ là kỳ họp thường niên nhằm rà soát các thỏa thuận hợp tác trong năm, mà còn là kỳ họp mang tính chất đặc biệt khi diễn ra ngay sau Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng thời diễn ra vào thời điểm hai nước tiến hành tổng kết nhiệm kỳ hợp tác 2021 - 2025 và chuẩn bị bước sang giai đoạn hợp tác mới với tầm nhìn chiến lược sâu rộng hơn.

Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào là cơ chế rất quan trọng để triển khai quan hệ “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược” giữa hai Đảng, hai Nhà nước.

Dưới sự đồng chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, kỳ họp khẳng định sự quan tâm và quyết tâm chính trị cao nhất của lãnh đạo cấp cao trong việc vun đắp mối quan hệ “có một không hai”, cũng như vai trò then chốt của cơ chế Ủy ban liên Chính phủ, một thiết chế hợp tác đã được duy trì liên tục suốt 48 năm qua, bảo đảm mọi cam kết và định hướng giữa hai Đảng, hai nước trong quan hệ hợp tác được triển khai thực chất.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường, tại kỳ họp năm nay, hai bên sẽ đánh giá toàn diện kết quả các lĩnh vực hợp tác trong 5 năm qua (2021 - 2025). Đồng thời, kỳ họp cũng mang tính định hướng chiến lược khi hai bên cùng nhau thảo luận, đề ra phương hướng hợp tác cho năm 2026 và những năm tiếp theo.

Đây cũng là dịp để khẳng định và làm sâu sắc hơn nội hàm của quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa Việt Nam và Lào.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường, trong giai đoạn 2021 - 2025, mặc dù tình hình thế giới và khu vực biến động nhanh, quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào vẫn được củng cố và phát triển bền vững.

Hai bên đã tổ chức Hội nghị quán triệt và ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Thỏa thuận cấp cao, nhằm cụ thể hóa các Thỏa thuận cấp cao, góp phần đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào phát triển sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn, được thể hiện qua các mặt sau:

Trước hết, quan hệ chính trị tiếp tục được tăng cường và ngày càng đi vào chiều sâu, gắn bó, tin cậy, khẳng định vai trò nòng cốt, định hướng tổng thể trong quan hệ hai nước.

Hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại giữa Việt Nam và Lào tiếp tục được duy trì và phát triển với vai trò trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước.

Về hợp tác kinh tế, đầu tư và thương mại. Hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Lào thời gian qua có bước tiến mới, chuyển biến tích cực, nhiều khó khăn, vướng mắc được phối hợp tháo gỡ kịp thời, công tác xúc tiến đầu tư, thương mại, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc được đẩy mạnh.

Hiện Việt Nam có 276 dự án đầu tư tại Lào với tổng vốn đăng ký hơn 6,21 tỷ USD, trong đó vốn thực hiện là khoảng 3 tỷ USD. Giai đoạn 2021 - 2025, thương mại Việt Nam và Lào tăng trưởng vượt mức mục tiêu lãnh đạo hai nước đề ra, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 5 tỷ USD trong thời gian tới.

Hai bên đã phát huy hiệu quả cơ chế, đẩy mạnh số hóa thanh toán bán lẻ song phương, góp phần tăng cường kết nối kinh tế giữa hai nước, tạo động lực mới trong hợp tác thương mại, qua đó hỗ trợ tích cực cho hoạt động hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và giao lưu của nhân dân hai nước.

Quan hệ hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa các các ban, bộ, ngành, Ủy ban của Quốc hội, Mặt trận, các đoàn thể, các địa phương hai nước tiếp tục được tăng cường, triển khai thực chất và đi vào chiều sâu, gắn với việc thực hiện Thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, Kế hoạch hợp tác giữa hai Chính phủ và các chương trình song phương.

“Nhìn lại chặng đường đã đi qua, chúng ta luôn tự hào về những nỗ lực to lớn của nhiều thế hệ trong việc xây dựng đất nước, vun đắp cho mối quan hệ Việt Nam - Lào không ngừng đơm hoa, kết trái, đưa mối quan hệ này trở nên hết sức mẫu mực, thủy chung, trong sáng và là hình mẫu duy nhất trên thế giới. Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, cùng với sự nỗ lực của các bộ, ban, ngành, các đoàn thể ở Trung ương và địa phương, của các doanh nghiệp Việt Nam và Lào, chúng ta có đầy đủ cơ sở để giữ vững niềm tin về một tương lai tươi sáng của mỗi nước cũng như mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào trong giai đoạn mới”, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.