Việt Nam – Brunei ký 3 văn kiện hợp tác quan trọng

TPO - Sau cuộc hội đàm sáng nay (1/12), Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Brunei chứng kiến lễ ký kết 3 văn kiện hợp tác song phương trong các lĩnh vực hợp tác biển, thủy sản và hợp tác phòng chống IUU.

Cuộc hội đàm diễn ra ngay sau lễ đón cấp Nhà nước được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch.

Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Brunei chụp ảnh chung trước hội đàm.

﻿Ảnh: Như Ý

Chủ tịch nước Lương Cường nhiệt liệt chào mừng Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam; nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo xung lực mới, thúc đẩy quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Brunei ngày càng thực chất và hiệu quả hơn, vì lợi ích phát triển và thịnh vượng của hai dân tộc.

Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah đánh giá cao những thành tựu xây dựng và phát triển đất nước và các thành tựu đối ngoại nổi bật mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua.

Chia sẻ về các định hướng phát triển của Brunei thời gian tới, trong đó tập trung phát triển các lĩnh vực AI, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, Quốc vương khẳng định coi trọng và mong muốn đưa quan hệ Đối tác Toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển trên các lĩnh vực, hiệu quả và thực chất hơn.

Nhân dịp này, Quốc vương gửi lời chia buồn sâu sắc và lời thăm hỏi tới nhân dân Việt Nam, đặc biệt các tỉnh miền Trung, vừa qua bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt.

Coi trọng hợp tác biển, Halal, dầu khí

Về định hướng phát triển quan hệ hai nước thời gian tới, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hiệu quả quan hệ Đối tác Toàn diện thời gian tới.

Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah khẳng định quan hệ kinh tế giữa hai nước còn nhiều tiềm năng và dư địa; nhất trí phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương tăng gấp đôi trong thời gian sớm nhất, thông qua các biện pháp xúc tiến thương mại, đầu tư, tăng cường kết nối doanh nghiệp, trao đổi thông tin về chính sách, thị trường, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mới như kinh tế số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn...

Việt Nam khuyến khích các nhà đầu tư Brunei tham gia các dự án như xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế, cơ sở hạ tầng, năng lượng, du lịch và dịch vụ tại Việt Nam. Brunei nhất trí chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam về lĩnh vực Halal, xem xét công nhận lẫn nhau chứng chỉ Halal, phát triển các dự án sản xuất thực phẩm và sản phẩm Halal tại Việt Nam.

Brunei khẳng định tiếp tục tạo thuận lợi cho các công ty của Việt Nam trong cung ứng dịch vụ dầu khí và tham gia các hoạt động tìm kiếm, thăm dò dầu khí tại vùng biển Brunei; khuyến khích các tập đoàn của Brunei đầu tư thăm dò, khai thác dầu khí tại Việt Nam.

Cuộc hội đàm ngày 1/12. Ảnh: Như Ý

Hai nhà lãnh đạo khẳng định tầm quan trọng của hợp tác quốc phòng, an ninh trong bối cảnh tình hình khu vực còn nhiều thách thức, nhất trí chia sẻ kinh nghiệm và mở rộng hợp tác phòng chống tội phạm có tổ chức như buôn lậu ma túy, mua bán người, đưa người di cư trái phép, khủng bố, tội phạm mạng và rửa tiền. Quốc vương Brunei chúc mừng Việt Nam tổ chức rất thành công Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội và nhất trí sớm phê chuẩn Công ước, góp phần đưa Công ước có hiệu lực.

Hai bên cũng cho rằng hợp tác biển là lĩnh vực quan trọng cần quan tâm thúc đẩy trong thời gian tới, hoan nghênh việc ký kết Bản ghi nhớ về Hợp tác trong lĩnh vực thủy sản và Bản ghi nhớ về Hợp tác sử dụng đường dây nóng để trao đổi thông tin về khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); nhất trí triển khai hiệu quả các thỏa thuận, đối thoại và chia sẻ kinh nghiệm và thông tin, cũng như giải quyết các thách thức an ninh trên biển nhằm đảm bảo an ninh và an toàn trên biển.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng khác như giáo dục, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân nhằm góp phần tăng cường gắn kết và hiểu biết lẫn nhau, góp phần thúc đẩy toàn diện quan hệ hai nước.

Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực, hai bên đánh giá cao việc hai nước thường xuyên phối hợp tích cực và ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế đa phương, nhất là tại Liên Hợp Quốc, ASEAN; nhất trí củng cố đoàn kết và thống nhất trong ASEAN, cùng các nước ASEAN góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển khu vực. Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah khẳng định ủng hộ Việt Nam trong vai trò Chủ tịch luân phiên Hiệp định Đối tác Toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trong năm 2026 và đăng cai thành công Năm APEC 2027.

Về vấn đề Biển Đông, hai bên cam kết duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải và hàng không; kêu gọi các bên kiềm chế, không đe dọa vũ lực hoặc sử dụng vũ lực, tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao, pháp lý, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

Nhân dịp này, hai bên ra Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm và ký kết 3 văn kiện hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực hợp tác biển, thủy sản và hợp tác phòng chống IUU.