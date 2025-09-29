Vị thế của Thủ tướng Anh bị đe doạ

TPO - Thủ tướng Anh Keir Starmer dự định sẽ tranh thủ hội nghị thường niên của Công đảng để khôi phục thương hiệu chính trị đang suy yếu của mình, nhưng ông ngay lập tức đối mặt với chỉ trích gay gắt từ một đối thủ đang nổi lên.

Thủ tướng Anh Keir Starmer dự hội nghị của Công đảng ngày 28/9. (Ảnh: AP)

Còn 4 năm nữa mới đến cuộc bầu cử tiếp theo, nhưng khi hàng nghìn thành viên Công đảng đang tập trung tại hội nghị thường niên bên bờ sông Mersey ở Liverpool, một đối thủ có thể thách thức vai trò lãnh đạo của Thủ tướng Starmer đã xuất hiện. Đó là ông Andy Burnham, thị trưởng đầy tham vọng của thành phố Manchester.

Phát biểu tại sự kiện bên lề ngày đầu tiên của hội nghị, ông Burnham cho rằng ban lãnh đạo đảng đang dẫn dắt "nền văn hóa sợ hãi" và cần tạo nhiều không gian hơn cho các cuộc tranh luận.

Từ tuần trước, ông Burnham làm dấy lên suy đoán ông có thể thách thức Thủ tướng Starmer trong cuộc đua giành vị trí lãnh đạo đảng, với việc đưa ra một tầm nhìn thiên tả hơn cho nước Anh, như tăng thuế với người giàu và quốc hữu hóa quy mô lớn.

Thủ tướng Starmer và Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves đang chịu áp lực phải nâng cao mức sống của người dân nhưng không được phá vỡ nguyên tắc tài khóa, trong bối cảnh chi phí vay dài hạn của tháng 9 đã lên mức cao nhất kể từ năm 1998.

Ông Burnham khẳng định những can thiệp gần đây không phải là "tham vọng cá nhân", mà là để bắt đầu một "cuộc tranh luận cởi mở" về đường hướng của đảng trước các cuộc bầu cử địa phương khó khăn ở Scotland và Wales vào năm tới.

Ngày 28/9, Thủ tướng Starmer bác bỏ những đồn đoán vai trò lãnh đạo của ông sẽ bị ông Burnham thách thức.

"Những nhận xét về cách thức và năng lực lãnh đạo là một phần không thể thiếu của chính trị. Đó là điều tất yếu của chính trị. Nó nằm trong mô tả công việc. Tôi không tập trung vào điều đó", ông Starmer cho biết.

Kể từ khi chấm dứt 14 năm cầm quyền của đảng Bảo thủ với chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 7/2024, Thủ tướng Starmer chật vật để đạt mức tăng trưởng kinh tế như ông đã hứa. Lạm phát vẫn ở mức cao và triển vọng kinh tế ảm đạm, gây cản trở cho những nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ công yếu kém và giảm chi phí sinh hoạt.

Bối cảnh toàn cầu với cuộc xung đột ở Ukraine và chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump càng gây khó khăn cho nước Anh. Mặc dù Anh đã đạt được một thỏa thuận thương mại với Mỹ, nhưng báo cáo ngân sách vào tháng 11 tới có thể sẽ buộc Chính phủ Anh phải chấp nhận lựa chọn khó khăn giữa tăng thuế và cắt giảm chi tiêu, hoặc có thể cả hai.

Thủ tướng Starmer còn chịu sức ép lớn từ phong trào chống nhập cư – tương đồng với phong trào MAGA của Tổng thống Mỹ Trump. Từ đầu năm đến nay, hơn 30.000 người đã vượt qua eo biển Manche trên những chiếc thuyền nhỏ để đến Anh.

Phong trào cực hữu đã tổ chức biểu tình bên ngoài các khách sạn dành cho người xin tị nạn trên khắp Vương quốc Anh. Một cuộc tuần hành do nhà hoạt động chống nhập cư Tommy Robinson tổ chức thu hút hơn 100.000 người tại London trong tháng này.

Thủ tướng Starmer thừa nhận lo ngại của cử tri về vấn đề nhập cư, nhưng ông lên án luận điệu chống nhập cư của ông Robinson và cáo buộc chính trị gia Nigel Farage gieo rắc chia rẽ với kế hoạch trục xuất những người nhập cư hợp pháp. Ông gọi đó là sự "phân biệt chủng tộc" và "vô đạo đức".

Thị trưởng Burnham gặp một số trở ngại nếu muốn chính thức thách thức Thủ tướng Starmer và sẽ phải thay đổi đường lối. Hiện tại, ông không phải là thành viên quốc hội - điều kiện bắt buộc để trở thành thủ tướng. Vì vậy, ông sẽ phải tìm một ghế trong quốc hội để tranh cử, trước khi trở thành mối đe doạ thực sự đối với Thủ tướng Starmer.