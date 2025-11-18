Vì sao Jujutsu Kaisen mùa 3 sẽ "hút cạn" nước mắt khán giả?

Sau thành công vang dội của hai mùa đầu, Jujutsu Kaisen mùa 3 đưa khán giả tiến vào bầu không khí nặng nề hơn bao giờ hết. Thảm kịch sự kiện Shibuya đã chứng kiến nhiều nhân vật được yêu mến ngã xuống, trong đó có Nanami và nhiều chú thuật sư khác. Thế nhưng sắp tới, mùa 3 sẽ còn nhuốm màu bi thương tàn nhẫn hơn, khi nỗi đau tiếp tục "gậm nhắm" những chú thuật sư còn trụ lại như Yuji hay Megumi.

Megumi đối mặt với ác mộng kinh hoàng

Tình tiết sẽ gây chấn động nhất trong Jujutsu Kaisen mùa 3 chính là việc Megumi trở thành vật chủ mới của Sukuna. Khi câu chuyện tiến triển, Megumi rơi vào đúng kế hoạch thanh trừng mà "Vua lời nguyền" sắp đặt, cuối cùng bị chiếm lấy cơ thể. Từ một chú thuật sư lặng lẽ, kiên định bảo vệ những người thân yêu, Megumi bất đắc dĩ trở thành công cụ cho Sukuna gieo rắc chết chóc. Đỉnh điểm bi kịch là việc anh phải đối đầu và ra tay với một nhân vật thân cận, bất lực chứng kiến đôi tay mình bị điều khiển để hủy hoại người khác.

Yuji Itadori sụp đổ tinh thần

Không kém phần đau đớn là hành trình sụp đổ cảm xúc của Yuji Itadori trong Jujutsu Kaisen mùa 3. Sau biến cố Shibuya, Yuji gần như rơi vào vực thẳm tăm tối vì cái chết của Nanami, Nobara cùng nhiều người vô tội. Tác giả Gege Akutami rõ ràng không muốn để Yuji có cơ hội "chữa lành" khi tiếp tục đẩy cậu vào vòng xoáy bi kịch mới, khi anh bước vào cuộc chiến kế tiếp cùng Megumi nhưng rồi tận mắt chứng kiến bạn mình bị Sukuna chiếm hữu. Việc nhìn bạn mình bị lợi dụng trở thành "cỗ máy" tàn sát sẽ là một trong những khoảnh khắc nghẹn lòng nhất của mùa 3.

Bi kịch cùa Tsumiki

Nếu mùa 2 gieo vào lòng khán giả niềm hy vọng về sự tỉnh lại của Tsumiki, thì Jujutsu Kaisen mùa 3 được cho là sẽ tước đi tất cả. Tsumiki không chỉ trở thành nạn nhân trong kế hoạch của Kenjaku mà còn bị Yorozu chiếm lấy cơ thể để giao chiến với Sukuna, đặc biệt là khi hắn đang trú ngụ trong thân xác Megumi. Chị em bỗng dưng tương tàn, chắc chắn sẽ khiến người hâm mộ của những nhân vật này phải tái tê lòng.

Kế hoạch tàn độc của Kenjaku

Dù Sukuna là trung tâm gieo rắc chết chóc trong Jujutsu Kaisen mùa 3 nhưng thực chất, Kenjaku mới là người "vẽ đường" cho toàn bộ bi kịch. Kế hoạch Culling Game (Trò chơi Thanh trừng) của hắn không chỉ mở ra một trận tử, mà còn là cuộc thí nghiệm quy mô quốc gia nhằm định hình lại thế giới chú thuật theo ý hắn. Sự lạnh lùng, tính toán và triết lý tàn nhẫn của Kenjaku dẫn đến câu hỏi không ai có thể trả lời chắc chắn: liệu những nhân vật trẻ như Yuji, Yuta hay Maki có cơ hội sống sót hay không?

Gojo biến mất

Việc Gojo bị phong ấn trong Vương Hạ Tinh La không chỉ là thất bại chiến thuật của phe chú thuật sư, mà còn là cú đánh tinh thần vào toàn bộ nhân vật lẫn người xem. Bước sang Jujutsu Kaisen mùa 3, khán giả vẫn phải theo dõi cuộc chiến trong tình trạng thiếu vắng chú thuật sư mạnh nhất thế giới. Không có Gojo, cả giới chú thuật như đứng bên bờ sụp đổ. Lực lượng còn lại rơi vào cảnh mỗi người một hướng, mỗi người ôm một nỗi đau, và niềm tin chiến thắng trước Sukuna mong manh hơn bao giờ hết.

Jujutsu Kaisen mùa 3 sẽ chính thức lên sóng tập đầu tiên vào ngày 8/1/2026.