Kinh tế

Google News

Vì sao doanh nghiệp chọn XGSPON của VNPT để tăng tốc?

P.V

Một buổi sáng đầu quý IV, chị Thanh Vân - Trưởng Phòng Đấu thầu, Công ty Cổ Phần Dược và Thiết bị Y Tế Nam Hà lại gặp cảnh quen thuộc: Báo cáo tồn kho tải chậm, hệ thống phản hồi không kịp nhịp làm việc. Chỉ vài giây chờ tưởng như không đáng kể nhưng đủ khiến cả quy trình từ nhập hàng, kiểm soát kho đến xử lý đơn bị ảnh hưởng. Trong ngành dược phẩm, nơi dữ liệu phải chính xác, ổn định và cập nhật liên tục, tốc độ Internet không còn là tiện ích phụ mà là nền tảng quyết định hiệu quả vận hành và sức mạnh cạnh tranh.

Từ nhu cầu đó, chị Vân bắt đầu tìm kiếm một giải pháp kết nối mạnh mẽ và ổn định hơn. “Tốc độ Internet giờ là thước đo năng lực vận hành của doanh nghiệp,” chị chia sẻ. Sau thời gian trao đổi và khảo sát, Công ty quyết định lựa chọn FiberVNN công nghệ XGSPON của VNPT – Công nghệ Internet băng rộng thế hệ mới đang được xem là chuẩn hạ tầng số cho doanh nghiệp trong nhiều năm tới.

Chỉ vài ngày sau khi lắp đặt, sự thay đổi diễn ra rõ rệt. Những báo cáo tồn kho được cập nhật tức thì, hệ thống ERP phản hồi nhanh chóng hơn, CRM vận hành trơn tru. Các cuộc họp trực tuyến với chi nhánh miền Nam vốn thường gặp tình trạng giật lag nay kết nối liền mạch từ đầu đến cuối. Điều khiến chị Vân ấn tượng nhất là tốc độ đối xứng lên đến 10Gbps và độ ổn định rất cao mà XGSPON mang lại. “Ngay cả khi nhân viên cùng lúc sao lưu dữ liệu, quan sát camera giám sát và họp online, đường truyền vẫn giữ tốc độ đều và mượt,” chị nói.

sdkg.png
Chị Thanh Vân - Trưởng Phòng Đấu thầu, Công ty Cổ Phần Dược và Thiết bị Y Tế Nam Hà.

Nếu ví Internet như một tuyến cao tốc, thì XGSPON chính là “cao tốc 10 làn”, nơi dữ liệu được truyền đi gấp nhiều lần so với công nghệ GPON phổ biến. Nhờ khả năng xử lý dữ liệu lớn và độ trễ cực thấp, FiberVNN XGSPON giúp doanh nghiệp vận hành đồng thời hàng loạt hệ thống quan trọng từ ERP, CRM, dịch vụ đám mây cho đến VPN nội bộ mà không lo nghẽn mạng hay gián đoạn.

Vì hiểu được mỗi doanh nghiệp có nhu cầu khác nhau nên VNPT thiết kế các gói FiberVNN XGSPON linh hoạt từ 2,5Gbps đến 10Gbps, phù hợp từ doanh nghiệp nhỏ đến tập đoàn lớn. Công ty Cổ Phần Dược và Thiết bị Y Tế Nam Hà đã lựa chọn gói cước đủ mạnh cho hiện tại nhưng vẫn rộng cửa nâng cấp khi quy mô phát triển. Song song đó, đội ngũ kỹ thuật của VNPT trực 24/7, hỗ trợ doanh nghiệp nhanh chóng mỗi khi cần. Với chị Vân, điều này mang lại cảm giác “được đồng hành, chứ không chỉ sử dụng một đường truyền Internet đơn thuần”.

Sau hơn nửa năm ứng dụng XGSPON, quá trình chuyển đổi số của ALC tăng tốc mạnh mẽ. Các hệ thống phân tích dữ liệu, ứng dụng quản trị trên nền tảng cloud, hay cổng thương mại điện tử nội bộ đều hoạt động trơn tru, giúp giảm sai sót, tăng năng suất và nâng cao chất lượng vận hành. “Đầu tư vào hạ tầng Internet chất lượng cao không phải chi phí, mà là khoản đầu tư chiến lược cho tương lai,” chị Vân khẳng định.

P.V
