Vì sao các "nữ thần sắc đẹp xứ Hàn" đồng loạt lộ nếp nhăn, khoe làn da lão hóa?

HHTO - Hết Song Hye Kyo, Kim Tae Hee lại đến Son Ye Jin tự tin khoe dấu hiệu lão hóa khiến nhiều người ngạc nhiên. Vì sao các mỹ nhân không tuổi lại thay đổi như thế?

Dù K-Biz liên tục có thế hệ người đẹp mới xuất hiện, Song Hye Kyo, Kim Tae Hee và Son Ye Jin vẫn là những nữ thần sắc đẹp trong lòng khán giả. Cả ba đều có nhan sắc đẹp tự nhiên, mỗi người thu hút một kiểu và bao năm rồi vẫn là sao hạng A dù không còn đóng phim nhiều như xưa.

Suốt nhiều năm, netizen luôn công nhận Song Hye Kyo, Kim Tae Hee và Son Ye Jin là các mỹ nhân không tuổi khi họ trẻ hơn tuổi thật khá nhiều. Làn da căng mịn, thần thái rạng rỡ, phong cách ăn mặc trẻ trung giúp ba diễn viên dù có qua tuổi 40 vẫn có thể tự tin đọ sắc với các đàn em.

Nhưng thời gian gần đây, cả ba sao nữ đều thoải mái để lộ dấu hiệu lão hóa. Như Son Ye Jin khi tới Liên hoan phim Venice để quảng bá phim No Other Choice đã không giấu được nếp nhăn ở quanh mắt cũng như làn da kém săn chắc, thiếu mịn màng dù đã trang điểm kỹ lưỡng.

Hay Kim Tae Hee trong một sự kiện cũng lộ rõ những dấu hiệu của tuổi tác nhất là khi cô cười. Rãnh cười cũng như đuôi mắt đều hằn rõ nếp nhăn dưới ống kính của Getty Images, vốn bị xem là “hung thần” của các ngôi sao khi đăng tải ảnh chụp cận và không qua chỉnh sửa.

Song Hye Kyo cũng rất thoải mái tạo dáng trước máy ảnh, chẳng hề bận tâm đến việc bị lộ quầng mắt cũng như nếp nhăn ở quanh mắt. Netizen cho rằng chỉ cần chọn nơi có ánh sáng mạnh hơn, Song Hye Kyo sẽ giấu được làn da kém đàn hồi nhưng cô đã chọn cách không che giấu thực tế.

Rõ ràng cả ba ngôi sao đình đám thừa khả năng nhờ đến thẩm mỹ để có làn da căng mịn hoặc giảm bớt nếp nhăn, nhưng cả ba người đều chọn cách chấp nhận lão hóa tự nhiên, không hề giấu diếm chuyện nhan sắc khác biệt do thời gian tác động.

Song Hye Kyo, Kim Tae Hee lẫn Son Ye Jin đều rất tự tin, rạng rỡ trước ống kính và chính nụ cười tươi tắn bất chấp nếp nhăn đã giúp họ vẫn được khen ngợi. Nhất là khi cả ba sao nữ đều rất thoải mái đón nhận việc ai cũng phải già đi và ngày càng yêu quý phiên bản điềm tĩnh của chính mình.