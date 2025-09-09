Vì sao bến phà từ chối chở khách rời đảo Cát Bà ngày chủ nhật?

TPO - Theo đơn vị vận hành bến phà Cái Viềng - Đồng Bài (Hải Phòng), chiều 7/9, đơn vị hoạt động hết định mức chuyến phà trong ngày nên buộc phải từ chối chở ô tô rời đảo Cát Bà về đất liền. Tuy nhiên, theo lịch hoạt động, trong điều kiện thời tiết bình thường bến phà phải hoạt động đến 18h cùng ngày.

Dừng chở khách vì hết định mức phà trong ngày?

Liên quan sự việc hàng trăm du khách bị từ chối lên phà Cái Viềng – Đồng Bài, rời đảo Cát Bà (Cát Hải, Hải Phòng), xảy ra 2 ngày trước, đại diện Công ty CP đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng cho biết, do hết định mức chạy phà trong ngày.

Theo doanh nghiệp này, trước đó ngày 29/4/2025, ông Phạm Trung Huy - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hải Phòng - ký công văn về việc tổ chức vận chuyển khách du lịch và phương tiện qua phà những ngày cao điểm trong năm.

Theo hướng dẫn, Công ty CP đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng chủ động làm việc với Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng và các cơ quan chức năng để hoạt động thêm giờ vào những ngày cao điểm dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 và các ngày nghỉ cuối tuần từ 10/5-30/7.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khối lượng, chi phí, yêu cầu đơn vị báo cáo đề xuất với Sở Xây dựng để thanh quyết toán theo quy định.

Sở Xây dựng giao Trung tâm Quản lý bảo trì các công trình có trách nhiệm theo dõi, giám sát việc thực hiện quy định của Công ty CP đảm bảo giao thông đường thủy. Đồng thời, phối hợp với Phòng Kế hoạch Tài chính xem xét báo cáo đề xuất về phát sinh số chuyến, chi phí để tham mưu lãnh đạo Sở.

Hàng chục tài xế ô tô khách, xe cá nhân bị từ chối lên phà Cái Viềng (Hải Phòng), buộc phải quay đầu xe ở lại đêm trên đảo Cát Bà, chiều 7/9.

Đầu tháng 6/2025, ông Nguyễn Xuân Phát - Chủ tịch HĐQT Công ty CP đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng - ký ban hành lịch chạy phà bến Đồng Bài - Cái Viềng.

Theo đó, từ 9/6-31/8, từ thứ 2 đến thứ 5 trong tuần, bến phà mở 52 chuyến/ngày cả hai đầu bến Đồng Bài và Cái Viềng. Chuyến sớm nhất lúc 5h, chuyến muộn nhất lúc 18h, bình quân 30 phút có một chuyến phà.

Cuối tuần (từ thứ 6 đến chủ nhật), mở 78 chuyến/ngày, bình quân 20 phút một chuyến phà. Phà tự hành, đảm bảo an toàn giao thông khẩn cấp duy trì 4 chuyến/ngày.

Từ 1/9-31/12, hoạt động 48 chuyến cả hai bến phà, thời gian hoạt động từ 5h-18h trong ngày. Vẫn duy trì 4 chuyến phà tự hành, đảm bảo an toàn giao thông khẩn cấp.

Căn cứ vào tình hình thực tế giao thông ở bến, Ban chỉ huy bến sẽ chủ động thời gian xuất bến cho phù hợp và thông báo cho hành khách tại bến được biết.

Sinh hoạt đảo lộn vì lỡ phà sau chuyến du lịch Cát Bà

Trước đó, phản ánh đến Báo Tiền Phong, anh P.T.A (ở Hà Nội), ngày 7/9 gia đình anh gồm 6 người ra đảo Cát Bà vui chơi, tham quan. Chiều cùng ngày, anh lái xe rời Cát Bà đến bến phà Cái Viềng lúc 15h47, vẫn sớm trong thời gian hoạt động bến phà theo quy định.

Tuy nhiên, anh bất ngờ nhận được thông báo phà từ chối bán vé, chở ô tô mà chỉ nhận chở xe máy, người đi bộ. Không chỉ anh P.T.A mà còn có gần 100 tài xế với hàng trăm du khách cũng bị từ chối lên phà với lý do hết định mức chạy phà trong ngày.

Dù có gọi điện thoại lên đường dây nóng Ban quản lý bến phà, Sở Xây dựng phản ánh về việc đến bến phà đúng giờ hoạt động theo quy định nhưng anh P.T.A vẫn bị từ chối lên phà. Nam du khách cùng nhiều tài xế, khách du lịch khác buộc phải quay đầu xe, tìm khách sạn ở thêm 1 đêm trên đảo Cát Bà và trở về đất liền vào sáng 8/9.

“Du khách ra đảo Cát Bà dịp cuối tuần để vui chơi, nghỉ dưỡng. Tôi cũng ý thức đến bến phà đúng giờ quy định nhưng thật kỳ lạ lại bị từ chối rời đảo với lý do hết định mức chuyến. Chúng tôi đã lên kế hoạch đi và trở về phù hợp, để trẻ em đến trường đi học, người lớn đi làm ngày đầu tuần. Bị lỡ phà, mọi sinh hoạt bị đảo lộn. Dịp nghỉ lễ sau, chúng tôi sẽ cân nhắc có nên trở lại Cát Bà hay di chuyển đến điểm khác”, anh P.T.A bức xúc.

Hình ảnh khách du lịch bị mắc kẹt trên đảo Cát Bà (Hải Phòng) ngày 30/8 do thời tiết xấu, phà dừng hoạt động.

Trao đổi với Tiền Phong, đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng Hải Phòng cho biết, ngay sau khi phản ánh, đơn vị đã tổ chức cuộc họp các phòng chuyên môn với Đặc khu Cát Hải, Công ty CP đảm bảo giao thông đường thủy để làm rõ nguyên nhân.

Sở đã chỉ đạo mở lại hoạt động bến phà theo giờ quy định, không để tình trạng từ chối khách lên phà tái diễn, đặc biệt trong khung giờ hoạt động và điều kiện thời tiết cho phép. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát toàn diện quy trình vận hành, liên doanh, liên kết giữa các bên để có phương án phù hợp nhằm đảo bảo phục vụ khách du lịch tốt nhất.