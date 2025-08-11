Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Vedan Việt Nam lần thứ 10 liên tiếp được vinh danh 'Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam'

Đỗ Hợp

Ngày 9/8/2025, tại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ, Nhà hát Ca Múa nhạc Việt Nam, Hà Nội, Công ty CPHH Vedan Việt Nam một lần nữa được Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam trao tặng danh hiệu “Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam”. Đây là năm thứ 10 liên tiếp Vedan vinh dự đón nhận danh hiệu cao quý này – một minh chứng thuyết phục cho hành trình xây dựng thương hiệu bền vững, uy tín và được người tiêu dùng Việt tin chọn suốt hơn 30 năm qua.

Thương hiệu gắn bó với từng bữa ăn Việt

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 1991, Vedan là một trong những doanh nghiệp FDI tiên phong trong lĩnh vực sản xuất gia vị và nguyên liệu thực phẩm. Suốt hơn ba thập kỷ phát triển, Vedan đã không ngừng mở rộng danh mục sản phẩm – từ bột ngọt truyền thống đến hạt nêm, nước chấm và các nguyên liệu chế biến thực phẩm chuyên dụng – nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng, dinh dưỡng và sự tiện lợi của người tiêu dùng Việt.

Với chiến lược đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ hiện đại và đổi mới quy trình sản xuất, Vedan không chỉ bảo đảm tính an toàn và ổn định cho từng sản phẩm, mà còn nâng tầm giá trị ẩm thực truyền thống bằng việc tối ưu hóa khẩu vị phù hợp với thói quen tiêu dùng và xu hướng dinh dưỡng hiện đại. Các dòng sản phẩm như bột ngọt Vedan, hạt nêm Vedan, cùng nhiều loại nguyên liệu thực phẩm chuyên dụng khác đã và đang trở thành lựa chọn tin cậy trong hàng triệu gian bếp gia đình và cơ sở sản xuất trên khắp cả nước. Không đơn thuần là gia vị, Vedan mang đến giải pháp toàn diện cho bữa ăn ngon, an toàn và giàu dinh dưỡng, đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc đồng hành cùng xu hướng ẩm thực và sức khỏe cộng đồng.

Danh hiệu danh giá – Ghi nhận uy tín, tiếp thêm động lực phát triển

10 năm liên tiếp được công nhận là “Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam” không chỉ là minh chứng cho sự yêu mến và tin tưởng từ phía người tiêu dùng, mà còn phản ánh một chiến lược phát triển thương hiệu bài bản, chuyên nghiệp và dài hạn của Vedan tại Việt Nam. Danh hiệu này là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ trong việc nâng cao chất lượng, cải tiến sản phẩm, đồng thời giữ vững phong độ cạnh tranh trong một thị trường đầy biến động. Đây cũng là động lực để Vedan tiếp tục hành trình đổi mới, không ngừng sáng tạo nhằm mang đến những trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng và đối tác.

Gắn phát triển kinh doanh với trách nhiệm cộng đồng

Với phương châm “phát triển từ xã hội, cống hiến cho xã hội”, không chỉ nổ lực trong sản xuất – kinh doanh, Vedan Việt Nam còn được biết đến là doanh nghiệp có trách nhiệm với cộng đồng. Trong suốt hơn 30 năm hoạt động tại Việt Nam, Vedan đã thực hiện nhiều chương trình thường niên như: hiến máu nhân đạo, trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, hỗ trợ xây nhà tình thương, cứu trợ thiên tai, chung tay vì sức khỏe cộng đồng... Trong thời gian tới, Vedan sẽ tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm và tiên phong đổi mới, giữ vững vị thế là một trong những thương hiệu hàng đầu của ngành thực phẩm – gia vị. Danh hiệu “Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam 2025” không chỉ là niềm tự hào mà còn là cam kết mạnh mẽ của Vedan Việt Nam “Liên tục đáp ứng cuộc sống khỏe mạnh và ngon miệng cho mỗi người”.

