Vẫn đông nghịt người đến Triển lãm thành tựu đất nước

Phùng Linh - Đức Nguyễn

TPO - Sau khi được gia hạn thêm 10 ngày, Triển lãm thành tựu đất nước tại Hà Nội tiếp tục chứng kiến cảnh đông nghịt khách tham quan, khẳng định sức hút đặc biệt của sự kiện.

z6993415304574-aab24150cfaf7ac5b698d4b3866e4cdd.jpg
Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập -Tự do - Hạnh phúc" khai mạc ngày 28/8 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (xã Đông Anh, TP Hà Nội).
z6993415259485-304584ca04f1ef594e1ad6f76c80a689.jpg
Theo kế hoạch ban đầu, triển lãm kéo dài đến 5/9. Tuy nhiên trước lượng khách tham quan rất lớn trong những ngày qua, Thủ tướng Chính phủ đồng ý quyết định kéo dài thời gian trưng bày đến ngày 15/9, tạo thêm cơ hội để nhân dân tham quan, trải nghiệm, qua đó lan tỏa thông điệp về chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển của đất nước.
z6993415109058-7c76c9126975c9ed1571f146c6babfdb.jpg
Ghi nhận trong ngày 9/9, rất đông khách tham quan xếp hàng để tham dự chương trình và trải nghiệm tại triển lãm.
z6993415119200-bfbf56b6daea3310490c9114290cda36.jpg
z6993415155271-b99e96068be962114d9a9d21f473695f.jpg
z6993415210576-53e2cec6e85787fc7b8822d8ee95097b.jpg
z6993415265677-7e86a0164bbf3410a3da4ed11d385d6b.jpg
Không gian nghệ thuật, các chương trình biểu diễn, hoạt động trải nghiệm đã tạo nên bầu không khí lễ hội, hấp dẫn người dân ở nhiều lứa tuổi.
z6993415095007-65683722fc3328f241229f36f027f4ca.jpg
Khu vực hệ thống mô phỏng bắn súng của Viettel thu hút hàng trăm khách xếp hàng trong tất cả khung giờ trong ngày.
z6993415124117-bdf068ef2a2ec726336d1b22d927e3e1.jpg
Không chỉ khách ở Hà Nội, mà người từ khắp nơi cùng đổ về để được tận mắt ngắm nhìn thành tựu vẻ vang của đất nước trên mọi lĩnh vực trong 80 năm qua.
z6993415233837-7950358e6a6b237168d0995eab511cae.jpg
Dù giữa tuần nhưng gia đình bà Nguyễn Thị Minh (Phú Thọ) vẫn cố gắng thu xếp công việc để đến đây tham quan: “Triển lãm rất bổ ích, vừa cho người lớn nhìn lại lịch sử, vừa cho thế hệ trẻ thêm hiểu biết và tự hào về đất nước. Trong lễ thấy đông quá nên gia đình không thể đi, may mà sự kiện được kéo dài chúng tôi có cơ hội đến tham dự.”
z6993415073796-afdbad3a6af0a6e75ae8e39a4fbf9991.jpg
Sảnh 8 với nhiều khu trưng bày của Bộ Quốc phòng như vật phẩm lịch sử, vũ khí, quân phục là điểm thu hút hàng đầu của triển lãm từ ngày mới mở cửa.
z6993415099082-f8957642eba55356d1e0356a8d96cec7.jpg
Người dân thích thú khi giao tiếp bằng hành động với robot trưng bày trong triển lãm.
z6993415082460-2214206e6854205deccd7a241668e463.jpg
z6993415147829-4a076dfac15a9955e5ce78a3c47f92af.jpg
z6993415228104-5025b572e3aa17abcb5a4e203b2b2465.jpg
Với kiến trúc và không gian trưng bày ấn tượng, Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", mang đến những góc hình đặc biệt cho du khách.
z6993415205533-a820e0acf3eb18abe3cfaf32e1944a4a.jpg
Việc triển lãm được gia hạn đến ngày 15/9 là minh chứng rõ nét cho sức hút đặc biệt, đồng thời mở ra cơ hội để đông đảo du khách trong và ngoài nước tiếp tục tham gia, trải nghiệm.

Trong những ngày tràn ngập không khí hân hoan kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Triển lãm thành tựu đất nước tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam đã trở thành điểm đến đặc biệt, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương.

Chỉ trong 6 ngày đầu tiên (từ 28/8 - 2/9), triển lãm đã đón gần 4 triệu lượt khách tham quan, lập nên kỷ lục chưa từng có. Riêng ngày 1/9, số lượng khách vượt mốc 1 triệu người, cho thấy sức hút mạnh mẽ của sự kiện.

Phùng Linh - Đức Nguyễn
