Vẫn đông nghịt người đến Triển lãm thành tựu đất nước

TPO - Sau khi được gia hạn thêm 10 ngày, Triển lãm thành tựu đất nước tại Hà Nội tiếp tục chứng kiến cảnh đông nghịt khách tham quan, khẳng định sức hút đặc biệt của sự kiện.
Không gian nghệ thuật, các chương trình biểu diễn, hoạt động trải nghiệm đã tạo nên bầu không khí lễ hội, hấp dẫn người dân ở nhiều lứa tuổi.
Với kiến trúc và không gian trưng bày ấn tượng, Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", mang đến những góc hình đặc biệt cho du khách.
Trong những ngày tràn ngập không khí hân hoan kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Triển lãm thành tựu đất nước tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam đã trở thành điểm đến đặc biệt, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương.
Chỉ trong 6 ngày đầu tiên (từ 28/8 - 2/9), triển lãm đã đón gần 4 triệu lượt khách tham quan, lập nên kỷ lục chưa từng có. Riêng ngày 1/9, số lượng khách vượt mốc 1 triệu người, cho thấy sức hút mạnh mẽ của sự kiện.