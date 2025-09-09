Vẫn đông nghịt người đến Triển lãm thành tựu đất nước

Trong những ngày tràn ngập không khí hân hoan kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Triển lãm thành tựu đất nước tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam đã trở thành điểm đến đặc biệt, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương.

Chỉ trong 6 ngày đầu tiên (từ 28/8 - 2/9), triển lãm đã đón gần 4 triệu lượt khách tham quan, lập nên kỷ lục chưa từng có. Riêng ngày 1/9, số lượng khách vượt mốc 1 triệu người, cho thấy sức hút mạnh mẽ của sự kiện.