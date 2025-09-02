Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng không - Du lịch

Google News

Hà Nội: Không 'hốt bạc' từ khách xem diễu binh, triển lãm 80 năm mới là kỷ lục

Trần Hoàng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Hà Nội đón hơn 2 triệu lượt khách. Trong đó riêng Triển lãm 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc diễn ra tại Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia - Đông Anh gần 1,2 triệu lượt khách tham quan chỉ trong 3 ngày.

Ngày 2/9, Sở Du lịch Hà Nội thông tin về hoạt động du lịch thành phố dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Theo đó, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 4 ngày (từ ngày 30/8-2/9). Trong dịp lễ đặc biệt của toàn dân tộc, chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh, rất nhiều hoạt động văn hoá nghệ thuật, vui chơi giải trí, kích cầu du lịch với nhiều sản phẩm đa dạng hấp dẫn với bộ sản phẩm 80 trải nghiệm Hà Nội.

Ước tính 4 ngày nghỉ lễ 2/9 năm nay, Thủ đô Hà Nội đón khoảng 2,08 triệu lượt khách, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó khách quốc tế ước đón trên 80 nghìn lượt khách, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2024 (một số thị khách hàng đầu gồm: Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Đài Loan, Mỹ, Nhật Bản, Anh, Úc...). Tổng thu du lịch khoảng 4.500 tỷ, tăng khoảng 80% so với cùng kỳ năm 2024.

1-foit.jpg
Triển lãm 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc diễn ra tại Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia - Đông Anh

Dịp nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9 năm nay, khối khách sạn 3-5 sao công suất sử dụng phòng cao, nhiều khách sạn đạt công suất 100% vào ngày 1/9.

Ước tính kỳ nghỉ lễ 2/9, công suất sử dụng phòng bình quân khối khách sạn, căn hộ du lịch đạt khoảng 83% tăng 22,6 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2024.

Tối ngày 30/8, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với UBND phường Ba Đình khai mạc chương trình “Sắc đỏ Ba Đình” và chuỗi hoạt động quảng bá du lịch văn hóa, lịch sử Hà Nội. Ngày 31/8, tại Hà Nội, Sở Du lịch tổ chức chương trình khảo sát chương trình du lịch tàu hỏa 2 tầng Hà Nội - Bắc Ninh mang tên “The Hanoi Train - Đoàn tàu du lịch Hà Nội 5 Cửa Ô”.

Đáng chú ý, triển lãm 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc diễn ra tại Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia - Đông Anh với hàng trăm hoạt động mỗi ngày đã thu hút khoảng gần 1,2 triệu lượt khách tham quan chỉ trong 3 ngày (từ ngày 28/8-31/8).

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Trung tâm Tinh hoa Làng nghề Việt tổ chức chương trình đón đoàn phóng viên nước ngoài, phóng viên kiều bào đến tham quan, trải nghiệm tại làng gốm cổ Bát Tràng (xã Gia Lâm, Hà Nội).

Sở Du lịch Hà Nội tổ chức các hoạt động tham quan, khảo sát một số sản phẩm du lịch tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội gồm Làng cổ Đường Lâm (xã Sơn Tây), trải nghiệm Hanoi City Tour bằng xe buýt hai tầng Hop-On Hop-Off, tự do khám phá một số điểm di tích văn hóa - lịch sử nổi bật của Thủ đô.

Trong dịp nghỉ lễ năm nay, bên cạnh những địa điểm du lịch quen thuộc của Hà Nội như: Văn Miếu - Quốc Tử Giám, khu vực hồ Hoàn Kiếm, Hoàng thành Thăng Long, chùa Một Cột, Vườn thú Thủ Lệ hay dạo quanh khu phố trung tâm ngắm những con phố rực rỡ cờ hoa… thì những địa điểm mới hay những khu du lịch, điểm du lịch ngoại thành cũng tiếp tục thu hút lượng đông du khách vui chơi, trải nghiệm, nghỉ dưỡng...

Trần Hoàng
#du lịch Hà Nội 2/9 #khách du lịch quốc tế Hà Nội #triển lãm 80 năm độc lập Hà Nội #kỳ nghỉ lễ Quốc khánh Hà Nội #thu hút khách du lịch Hà Nội #khách sạn cao cấp Hà Nội #hoạt động văn hóa Hà Nội 2025 #chương trình du lịch tàu hỏa Hà Nội Bắc Ninh #địa điểm du lịch Hà Nội nổi bật #phong trào kích cầu du lịch Hà Nội

